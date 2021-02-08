Апргейд отменяется: материнские платы на Intel B460/H410 не получат поддержку Rocket Lake





С приближениям начала продаж десктопных процессоров Intel Core 11-го поколения, открывается все больше информации о поддержке будущих чипов актуальными платформами. Увы, несмотря на то, что Rocket Lake все так же будут использовать LGA1200, не все материнские платы с этим процессорным разъемом смогут работать с новыми CPU. Из перечня совместимых теперь официально можно вычеркнуть модели на базе массовых чипсетов Intel B460 и Intel H410.

Ранее информация о подобных ограничениях уже появлялась из различных источников, теперь же подтверждение есть на странице поддержки производителя. Кроме материнских плат на Intel 500, будущие чипы семейства Rocket Lake будут работать на устройствах с Intel Z490, Q470 и H470. Понадобится лишь предварительно обновить прошивку. Владельцам же популярных моделей на Intel B460/H410 придется либо менять плату, либо вовсе пропустить 11-ое поколение чипов, дожидаясь новую платформу LGA1700 и процессоры Alder Lake, которые возможно представят уже в сентябре нынешнего года.

Источник: Intel