Материнские платы MSI с логикой AMD A620 появились в европейских магазинах — по цене ниже €100

В польских и словацких интернет-магазинах было замечено как минимум два описания материнских плат с чипсетом AMD A620. Обе страницы товаров вводят в заблуждение, утверждая, что материнские платы оснащены разъемом LGA1700, что явно не соответствует действительности. Чипсет A620 представляет собой системную логику AMD начального уровня c сокетом AM5 (также известном как LGA-1718, что может объяснить ошибку).

Материнская плата производства MSI выполнена в форм-факторе Micro-ATX. В описаниях товара на обоих сайтах не указано никаких других характеристик, кроме наличия HDMI и VGA. Указаны цены – 440 злотых и €87,55. Таким образом предварительно можно говорить, что платы A620 располагаются в ценовом диапазоне ниже $100.

До официального анонса ни в одном из магазинов нет в наличии этих материнских плат. Согласно информации DCinside, материнские платы AMD A620 могут быть выпущены на следующей неделе. Также указано, что они могут поддерживать процессоры AMD AM5 с потреблением до 100 Вт. Подтверждено и отсутствие поддержки PCIe 5.0.

Кроме того, появились новые нормативные документы EEC, раскрывающие названия грядущей серии материнских плат A620 от Gigabyte:

Gigabyte A620M GAMING X AX

Gigabyte A620M GAMING X

Gigabyte A620M C

Источник: VideoCardz