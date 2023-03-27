Первые фото материнской платы ASRock с чипсетом AMD A620 – бюджетная платформа для Ryzen 7000 не поддерживает PCIe 5.0

Сайт VideoCardz поделился первыми фотографиями готовящейся к выходу материнской платы ASRock с чипсетом A620. Бюджетная системная логика AMD A620 призвана снизить для пользователей стоимость входа на платформу AM5.

Важное отличие платформы A620 – отсутствие поддержки PCIe 5.0. Новейшие твердотельные накопители не смогут работать на материнской плате на полную скорость, будущие видеокарты, которые будут в состоянии задействовать полную пропускную способность PCIe 5.0 – также. В настоящее время это не такой большой недостаток, по причине дороговизны накопителей и невостребованностью интерфейса со стороны видеокарт.

Платформа AMD A620 может хорошо подойти для серии Ryzen 7000X3D. Процессоры AMD с 3D V-Cache не предназначены для разгона и в ряде случаев работают с более низким TDP, чем обычные 7000X. Также отсутствие поддержки PCIe 5.0 снижает требования к питанию для материнской платы.

На фото представлена плата ASRock A620M-HDV/M.2 в форм-факторе Micro-ATX с одним слотом PCIe 4.0 x16 и двумя слотами DDR5. AMD Ryzen 7000-й серии официально не совместимы DDR4, так что A620 будет первым бюджетным чипсетом AMD с поддержкой DDR5. Для максимальной экономии сейчас можно приобрести эту память со скоростью 4800 МТ/с.

AMD так и не обнародовала свои планы относительно чипсета A620, официальная дата выхода материнской платы не известна. Источники предполагают релиз чипсета уже в апреле.