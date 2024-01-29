Max Payne с модом RTX Remix и трассировкой лучей уделывает RTX 4080 – частота кадров падает с 1400 до 65

Инструмент Nvidia RTX Remix позволяет вдохнуть вторую жизнь в старые игры, существенно улучшив их визуальную составляющую. С его помощью моддеры могут использовать ИИ для улучшения качества текстур, добавлять трассировку лучей и DLSS 3. Все это должно улучшить картинку. Но, как показала практика, эти улучшения обходятся дорогой ценой.

В случае игры Max Payne, которая вышла около 23 лет назад на базе API DirectX 8, было показано, что чрезмерное увлечение улучшениями может негативно повлиять на игру. Сейчас Max Payne можно запустить практически на любой системе с комфортной частотой кадров. Но если воспользоваться модом на базе RTX Remix, то можно поставить на колени даже современные производительные системы.

Например, базовая версия Max Payne при запуске на компьютере с дискретной видеокартой RTX 4080 обеспечивает частоту кадров в диапазоне 900-1400. При этом показатель TDP изменяется от 120 Вт до 180 Вт. Но добавление трассировки лучей с модом RTX Remix существенно увеличивает нагрузку на GPU. В результате, в зависимости от сцены, частота кадров падает на порядок – с 900-1400 к/с до 65 к/с. Одновременно примерно вдвое возрастает энергопотребление, достигая 300 Вт. Интересно было бы посмотреть не производительность более доступных видекарт.

Конечно, с модом на базе RTX Remix игра преобразилась. Но оценить этот результат смогут только владельцы очень производительных игровых систем на базе топовых комплектующих.

Источник: videocardz