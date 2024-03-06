Mediatek доминировала на рынке процессоров для смартфонов в 4 кваратле 2023 года ─ Canalys

Исследовательская компания Canalys опубликовала отчет о состоянии рынка смартфонов в четвертом квартале 2023 года с распределением по поставщикам процессоров. Анализ показал, что в последнем квартале прошлого года чипы Mediatek использовались на большем количестве устройств, чем процессоры других поставщиков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Mediatek продемонстрировала рост объемов поставок на 21%.

Хотя лидером по количеству реализованных чипов стала Mediatek, наибольший доход получила Apple. Смартфоны с чипами Apple (исключительно iPhone) принесли американской компании $87 млрд, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Mediatek, Apple и Qualcomm были тремя ведущими поставщиками мобильных чипсетов на рынке, тогда как компания HiSilicon, принадлежащая Huawei, получила $7 млрд дохода за 7 млн реализованных единиц. Это означает, что китайская компания продавала в основном смартфоны nova 12 и Mate 60 с чипами Kirin 9000S по средней цене $1000.

Еще одним сюрпризом из Китая является то, что телефоны с чипсетами Unisoc продемонстрировали рост на 24% по сравнению с прошлым годом как по доходу, так и по объему. Половина телефонов с SoC от этого поставщика принадлежала компании Transsion, в которую входят бренды Infinix, Tecno и iTel, популярные на развивающихся рынках.

Вместе с тем у Samsung Semiconductor объемы поставок упали на 48%, а доход снизился на 44% — до $5 млрд. Роста следует ожидать в первой половине 2024 года, поскольку продажи Galaxy S24 и Galaxy S24+ на базе Exynos 2400 выросли, а Galaxy A55 с Exynos 1480 поступит в продажу в этом месяце.

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Отчет Canalys содержит данные только за четвертый квартал и не имеет сведений за весь 2023 год.

Источник: gsmarena

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