MediaTek первой начнёт выпускать мобильные SoC по 4-нм техпроцессу, она уже получила заказы от крупных производителей смартфонов

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Как сообщают два независимых источника, компания MediaTek может стать первым чипмейкером, который приступит к производству процессоров по нормам 4-нанометрового технологического процесса. Соответствующее производство начнётся либо в конце текущего года (в четвёртом квартале 2021 года), либо в начале 2022 года.

Фактически, некоторые крупные OEM-производители конечных устройств уже оформили заказы на высокопроизводительную систему-на-чипе MediaTek. Речь идёт о таких известных производителях, как Oppo, Xiaomi, Samsung и vivo. Но есть и проблема. В нынешних условиях дефицита производственных мощностей, MediaTek зарезервировала производственные мощности TSMC по существенно повышенной цене. Речь идёт о стоимости изготовления единицы продукции по нормам 4-нм техпроцесса по цене около $80. Для сравнения, производство нынешних чипсетов по 5-нм технологии обходится в $30-35.

Известный китайский аналитик утверждает, что новый чипсет MediaTek сможет бросить вызов сегодняшней высокопроизводительной серии Snapdragon 800, а также сможет значительно снизить энергопотребление. Хотя пока что эта информация скорее носит характер слухов.

Источник: gsmarena