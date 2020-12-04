Мексиканская полиция начала патрулировать улицы на украинских электробайках DelFast TopCop





Почти год назад украинская компания DelFast заявила о том, что ей удалось достичь договоренности с мексиканской полицией о поставке электробайков для патрулирования. Как рассказал основатель проекта Данил Тонкопий, первые экземпляры DelFast TopCop уже прибыли в Мексику и вышли на «боевое дежурство».

Власти города Мехикали (административный центр штата Нижняя Калифорния с населением почти 700 тыс. человек) заявили, что экологически чистые байки будут использоваться в историческом центре города. Пока было заказано и поставлено всего три байка, однако это пилотная партия и после проведения тестирования в реальных условиях мексиканцы могут заказать большее количество байков.

Полицейский электробайк DelFast TopCop создан на основе модели DelFast Top, поэтому обладает теми же характеристиками — мощность двигателя 3-5 кВт, максимальная скорость 80 км/ч и батарея на 3,5 кВтч (48 Ah/72 V). Дополнительно на модель установили универсальное седло мотоциклетного типа с парой боксов-багажников, а также полицейскую раскраску и спецсигналы в виде сирены и красно-синих проблесковых маячков.

Напомним, что недавно компания начала продавать в Украине трехколесный грузовой электровелосипед Delfast Trike с запасом хода до 110 км, грузоподъемностью 300 кг и ценником $3799, ориентированный на бизнес и службы доставки. Также DelFast запустил краудфандинговую кампанию для привлечения $3 млн инвестиций с целью запустить производство своих электровелосипедов в Украине.

Источник: DelFast