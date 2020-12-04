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Мексиканская полиция начала патрулировать улицы на украинских электробайках DelFast TopCop

Мексиканская полиция начала патрулировать улицы на украинских электробайках DelFast TopCop

Мексиканская полиция начала патрулировать улицы на украинских электробайках DelFast TopCop


Почти год назад украинская компания DelFast заявила о том, что ей удалось достичь договоренности с мексиканской полицией о поставке электробайков для патрулирования. Как рассказал основатель проекта Данил Тонкопий, первые экземпляры DelFast TopCop уже прибыли в Мексику и вышли на «боевое дежурство».

Власти города Мехикали (административный центр штата Нижняя Калифорния с населением почти 700 тыс. человек) заявили, что экологически чистые байки будут использоваться в историческом центре города. Пока было заказано и поставлено всего три байка, однако это пилотная партия и после проведения тестирования в реальных условиях мексиканцы могут заказать большее количество байков.

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Полицейский электробайк DelFast TopCop создан на основе модели DelFast Top, поэтому обладает теми же характеристиками — мощность двигателя 3-5 кВт, максимальная скорость 80 км/ч и батарея на 3,5 кВтч (48 Ah/72 V). Дополнительно на модель установили универсальное седло мотоциклетного типа с парой боксов-багажников, а также полицейскую раскраску и спецсигналы в виде сирены и красно-синих проблесковых маячков.

Мексиканская полиция начала патрулировать улицы на украинских электробайках DelFast TopCop

Напомним, что недавно компания начала продавать в Украине трехколесный грузовой электровелосипед Delfast Trike с запасом хода до 110 км, грузоподъемностью 300 кг и ценником $3799, ориентированный на бизнес и службы доставки. Также DelFast запустил краудфандинговую кампанию для привлечения $3 млн инвестиций с целью запустить производство своих электровелосипедов в Украине.

Источник: DelFast

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