Мексиканские архитекторы создали подземный дом в стиле «Хоббита» для побега от городской суеты

Мексиканская компания HW Studio завершила строительство подземного дома в стиле «Хоббита». Выполненный из бетона, стали, дерева и стекла проект The Hill in Front of the Glen сливается с природным ландшафтом.

Для строительства архитекторы выбирали материалы, которые должны подчеркивать природные элементы и цвета мексиканских горных склонов, что позволило незаметно вписать дом в ландшафт.

«Для заказчика было очень важно сохранить грубую и первобытную атмосферу пребывания в горах. А для нас – чтобы архитектура была незаметна». HW Studio

Внутренняя отделка под мрамор придает зданию мягкий, но уютный вид. Тон деревянных полов с сочетанием бетона в интерьере добавляет ощущение тепла. А стальной кожух вокруг окон создает ощущение дополнительной защиты от непогоды.

Оригинально выполнен и вход: четыре бетонные стены образуют приподнятую дорожку. Такой коридор словно прорезает холм, под которым прячется сам дом.

Общая площадь жилого комплекса составляет 250 кв. м, где сочетаются высокие потолки, большие открытые пространства и эффектные окна. Спальни и ванные комнаты были построены ближе к задней части дома, позволяя таким зонам общего пользования, как кухня, гостиная и столовая, занимать центральное место.

Будущим жильцам открывается вид на окружающий ландшафт почти со всех сторон дома, а шахты бетонных стен создают тоннель естественного света.

Все электрические элементы и приборы были спрятаны, создавая иллюзия побега от технологического мира. Освещение также не привлекает внимания, а по желанию клиентов в доме могут отключить телевидение или интернет, сделав его убежищем от городской суеты.