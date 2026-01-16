Мэр Нью-Йорка запустил токен, который сразу обвалился на 90%, а инвесторы потеряли более $3,4 млн

Эрик Адамс, бывший мэр Нью-Йорка, в начале недели анонсировал запуск мемкоина NYC Token. Уже через несколько часов после запуска появились признаки rug pull — ликвидность токена была выведена, а цена NYC Token упала сначала примерно на 80%, а затем — более чем на 90%.

Нетипичную активность с ликвидностью вокруг токена зафиксировала платформа визуализации ончейн-торгов Bubblemaps. По данным сервиса, кошелек (9Ty4M), связанный с деплоером токена, вывел около $2,5 млн в USDC на пике рынка, а затем вернул около $1,5 млн после того, как цена токена упала более чем на 60%. В Bubblemaps отметили, что такая модель поведения напоминает противоречивый запуск токена LIBRA, во время которого ликвидность также подвергалась существенным манипуляциям.

Аналитический аккаунт Rune Crypto также сообщил в X, что из проекта было выведено по меньшей мере $3,4 млн. Другой пользователь X под ником StarPlatinum также предупредил, что проект выглядит сильно централизованным и несет повышенные риски. Отдельные источники утверждают, что ликвидность проекта в конце концов была выведена полностью. В таком случае совокупные потери инвесторов оценивают примерно в 3 430 000 долларов.

На сайте проекта указано, что токен развернут в сети Solana, а общее предложение составляет 1 млрд токенов. Также указано, что 70% эмиссии будет отнесено к так называемому «NYC Token Reserve» и не будет входить в запланированное циркулирующее предложение. По словам бывшего мэра, озвученным на пресс-брифинге, NYC Token имеет целью финансировать инициативы по противодействия антиамериканизму, антисемитизму и другим проблемам, которые Адамс называет среди своих приоритетов. Доходы от токена, по данным New York Post, планировали направлять в неназванную некоммерческую организацию.

«Так же как Walmart использует блокчейн для управления цепочками поставок и прозрачности, мы знаем, что города могут работать эффективнее. Используя этот токен Нью-Йорка, мы продолжим инвестировать в то, чтобы сделать наш город более безопасным», — заявил Адамс, цитирует NYP.

Во время своей каденции Адамс активно поддерживал крипто- и технологический секторы, обещая превратить крупнейший город США в «криптостолицу мира». Хотя многие его блокчейн-инициативы, в частности использование ончейн-реестров, так и не были реализованы, он провел первый криптосаммит города в резиденции Грейси-Мэншн. Также Адамс подписал указ о создании Офиса цифровых активов и блокчейна для координации взаимодействия между индустрией и властью и принял свои первые три зарплаты как мэр в биткоине и эфириуме.

Ранее Адамс поддерживал идею «NYC Coin», созданного на инфраструктуре CityCoin, как и MiamiCoin, а также концепцию «BitBond», которая должна была позволить инвесторам получать фиксированный доход и выгоду от роста цены биткоина. По словам Адамса, новый NYC Token не предусматривает немедленных выплат ему лично. Имена соучредителей проекта он на мероприятии не раскрыл.

Источник: The Block