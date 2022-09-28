Meta обнаружила крупную сеть аккаунтов из россии и Китая: они распространяли дезинформацию о войне в Украине и предстоящих выборах в США

Сеть из рф была «крупнейшей и самой сложной» в своем роде, которую Meta обнаружила с начала российского вторжения в Украину, а китайская — стала первой, которая была нацелена на политику США перед промежуточными выборами.

Meta заявила в отчете, что две отдельные сети нарушили политику компании в отношении «скоординированного недостоверного поведения».

Китайские аккаунты работали на нескольких платформах – включая Facebook, Instagram и Twitter, и в первую очередь были нацелены на США и Чешскую Республику. Сообщения, предназначенные для граждан Чехии, были сосредоточены на критике поддержки правительством Украины, ее влияния на чешскую экономику и призывах к тому, чтобы правительство избегало враждебного отношения к Китаю.

Дезинформация о США была предназначена как для республиканцев, так и для демократов – в сообщениях выражалась поддержка обеих партий касаемо их позиций по защите прав на оружие и доступности абортов.

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«Эта операция не получила поддержки со стороны аутентичных сообществ», — говорится в отчете Meta.

Более крупная сеть российского происхождения в первую очередь была нацелена на Германию, Францию, Италию, Украину и Великобританию, уделяя особое внимание российскому вторжению в Украину. Сеть состояла из более чем 60 веб-сайтов, маскирующихся под европейские новостные платформы, таких как Guardian, Der Spiegel и Bild.

В более чем 1600 учетных записях Facebook и Instagram сеть продвигала истории, которые перекликались с кремлевской пропагандой в критике Украины и украинских беженцев, а также западных санкции в отношении России.

Мета начала расследование этого дела после публикации журналистов-расследователей в Германии.

«Это самая крупная и сложная операция российского происхождения, которую мы сорвали с начала войны в Украине», — говорится в сообщении компании.

Источник: Axios