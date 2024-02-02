Meta обвинила Apple, что та «очень усложнила» создание конкурирующих магазинов приложений в ЕС

Новые правила Apple технически делают возможным создание альтернативных магазинов приложений для iPhone в Европейском Союзе. Но это не означает, что такие крупные разработчики, как Meta, готовы присоединиться к этому предложению.
Генеральный директор компании Марк Цукерберг поделился мнением своей компании о новой политике Apple во время звонка Meta о результатах четвертого квартала:
Я не думаю, что то, что происходит с Apple, будет иметь для нас какое-то значение. Потому что я думаю, что то, как они это внедрили, я был бы очень удивлен, если бы любой разработчик решил пойти в альтернативные магазины приложений. Они сделали это настолько обременительным, и я думаю, что это настолько противоречит намерениям регуляторов ЕС, что любому, включая нас, будет очень трудно серьезно относиться к тому, что они там делают.
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Хотя Apple утверждает, что сторонние загрузки (sideloading) представляют угрозу безопасности, Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) заставил компанию открыть доступ к iPhone в этом регионе. Однако дьявол в деталях, и Apple вводит новые сборы, которые могут разрушить бизнес-модель бесплатных приложений, таких как Meta, если они будут распространяться за пределами App Store, передает The Verge.
Комментарии Цукерберга перекликаются с жалобами других известных критиков App Store, в частности Spotify, Epic Games и Microsoft. Генеральный директор Epic Тим Суини назвал подход Apple к сайдлоадингу «горячим мусором». Дэвид Хайнемайер Ханссон, создатель языка программирования Ruby on Rails и технический директор 37signals, назвал это «режимом вымогательства».
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Европейские регуляторы заявили, что будут изучать внедрение Apple сайдлоада после 7 марта, когда DMA вступит в силу. ЕС имеет право штрафовать компании, которые нарушают закон, на сумму до 10% их годового дохода.