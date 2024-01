Глава Epic Тим Суини назвал новые правила App Store «горячим мусором», но они запустят EGS с Fortnite на iOS в ЕС

Генеральный директор Epic Games Тим Суини довольно резко донес свое мнение относительно изменений, которые компания Apple внесла в свой App Store в Европейском Союзе. Суини называет обновление «примером злонамеренного соблюдения требований» — или, более простым языком «горячим мусором». Впрочем, это не мешает компании строить планы по созданию Epic Games Store с Fortnite на платформах Apple, благодаря новому окну возможностей в Европе.

They are forcing developers to choose between App Store exclusivity and the store terms, which will be illegal under DMA, or accept a new also-illegal anticompetitive…

Apple's plan to thwart Europe's new Digital Markets Act law is a devious new instance of Malicious Compliance.

Пока Epic подробно не говорит о планах запуска магазина. Они говорят, что он будет запущен «позже в этом году», и там будет Fortnite, но надо разбираться с юридическими тонкостями. Обе будут доступны только в тех частях Европы, на которые распространяется действие Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA).

📣 Fortnite is coming back to iOS in Europe this year! 📣

Via our soon to launch @EpicGames Store for iOS thanks to new rules in Europe via the new Digital Markets Act (DMA), stay tuned for more details. https://t.co/7nOa2lcdhN

— Epic Games Store (@EpicGames) January 25, 2024