Глава Epic Тим Суини назвал новые правила App Store «горячим мусором», но они запустят EGS с Fortnite на iOS в ЕС

Генеральный директор Epic Games Тим Суини довольно резко донес свое мнение относительно изменений, которые компания Apple внесла в свой App Store в Европейском Союзе. Суини называет обновление «примером злонамеренного соблюдения требований» — или, более простым языком «горячим мусором». Впрочем, это не мешает компании строить планы по созданию Epic Games Store с Fortnite на платформах Apple, благодаря новому окну возможностей в Европе.

План Apple, направленный на то, чтобы помешать принятию нового европейского закона о цифровых рынках, является новым хитрым примером злонамеренного соблюдения требований.

Они заставляют разработчиков выбирать между эксклюзивностью App Store и условиями магазина, которые будут незаконными согласно DMA, или принять новую также незаконную антиконкурентную схему, изобилующую новыми сборами за загрузку и новыми налогами Apple на платежи, которые они не обрабатывают.

Apple предлагает, чтобы она могла выбирать, каким магазинам разрешено конкурировать с ее App Store. Например, они могут запретить Epic запускать Epic Games Store и распространять через него Fortnite, или заблокировать Microsoft, Valve, Good Old Games или новых участников.

Epic Games Store — это магазин программного обеспечения № 7 в мире (после 3 магазинов для консолей, 2 мобильных магазинов и Steam на ПК). Мы намерены запустить iOS и Android и вступить в борьбу за звание мультиплатформенного магазина программного обеспечения №1 на основе конкуренции платежей, комиссий от 0% до 12% и эксклюзивных игр, таких как Fortnite.

Epic всегда поддерживал идею нотариального заверения Apple и сканирования приложений на наличие вредоносного программного обеспечения, но мы категорически отвергаем попытки Apple перекрутить этот процесс, чтобы подорвать конкуренцию и продолжать облагать налогами Apple транзакции, в которых они не участвуют.

В заявлении Apple содержится гораздо больше «горячего мусора». Нам понадобится больше времени, чтобы разобрать как написанную, так и неписаную часть этого нового шоу ужасов, поэтому оставайтесь с нами.