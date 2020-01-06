Micron начала поставки образцов модулей памяти DDR5 RDIMM

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Компания Micron объявила о начале поставок ознакомительных образцов модулей памяти RDIMM на базе новых микросхем DDR5 ключевым OEM-партнерам для разработки модулей памяти следующего поколения, первой шагнув в новую эру памяти DDR5. Новые кристаллы изготавливаются по нормам 1z нм.

Эти новые модули памяти DDR5 DIMM предназначены для серверов и обеспечивают повышение производительности более чем на 85% при более низком энергопотреблении по сравнению с нынешними модулями DDR4. Они также закладывают основу для новых конструкций серверов и возможность обновления текущих при условии совместимости с новым интерфейсом.

Micron не уточнила, когда нам можно ожидать выхода модулей DDR5 для настольных ПК, но учитывая, что процессоров, поддерживающих стандарт DDR5, пока нет ни у Intel, ни у AMD, соответствующие потребительские наборы памяти еще не скоро появятся на рынке.

Пропускная способность данных является важнейшим аспектом в современных вычислениях, и с учетом стремительного наращивания числа ядер во всех сегментах в связи с усилением конкуренции на рынке x86-совместимых процессоров (спасибо, AMD) пропускная способность памяти на ядро ​​начала неуклонно снижаться, что в свою очередь негативно влияет на общую вычислительную производительность.

DDR5 предлагает множество усовершенствований, которые выходят за рамки «просто» увеличения полосы пропускания, включая более высокую пиковую плотность (в четыре раза — до 64 Гбит), улучшенную гранулярность исполнения и вдвое большую длину пакета BL16, внутренних банков и групп банков.

Кроме того, спецификация DDR5 предусматривает повышение производительности до 6400 MT/s (миллионов транзакций в секунду) с 3200 MT/s для памяти предыдущего поколения при одновременном существенном снижении напряжения, что обеспечит огромный прирост энергоэффективности (ГБ/с на ватт затрачиваемой мощности) по сравнению с памятью предыдущего поколения.

Очевидно, что за все эти инновации придется заплатить и дешевой новая память DDR5, особенно на этапе выпуска продуктов первой волны. Увы, Micron не предоставила никаких подробностей о ценах, но на сегодня у производителя запланирована пресс-конференция в рамках CES 2020, так что ждем новостей с полей.

Источник: Tom’s Hardware