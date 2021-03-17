Micron отказывается от памяти 3D XPoint и собирается продать фабрику по производству таких чипов





Компании Micron и Intel начали разработку памяти 3D XPoint в 2012 году, а к 2015 году анонсировали выход линейки накопителей под брендом Optane, оснащённых такой памятью.

Micron рассчитывала, что чипы 3D XPoint можно будет продавать за половину стоимости чипов DRAM, но в 5 раз дороже флэш-памяти. Компания начала ограниченное производство на совместном заводе в городе Лехи, штат Юта. Новая технология позиционировалась как будущее памяти. Однако Intel была единственным крупным производителем продуктов на базе данной памяти. Так что реальность оказалась не столь радужной, как ожидала Micron. Хотя линейка продуктов Intel Optane в целом получила хорошие отклики, высокая стоимость и ограниченные варианты использования не способствовали её широкому распространению.

Micron постепенно прекращает своё партнёрство с Intel. Их совместная программа разработки памяти 3D XPoint закончилась в 2019 году, и Micron использовала своё право на приобретение доли Intel в совместной фабрике. В результате, Intel вынуждена была покупать чипы 3D XPoint у Micron для использования в своих продуктах Optane. Однако объёмов заказов от одной только Intel было недостаточно для полной загрузки имеющихся производственных мощностей. Это приводило к тому, что фабрика приносила убытки компании Micron.

В итоге, Micron решила продать фабрику и сейчас ведёт переговоры с потенциальными покупателями, наиболее вероятными из которых являются Intel. Intel заявила, что их стратегия в отношении продуктов Optane останется неизменной, компания и далее будет продолжать их поставки.

Источник: techpowerup