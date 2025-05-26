SSD Micron PCIe 6.0 со скоростью 30,25 Гбит/с показали на Computex 2025

Раздел Технологии выходит при поддержке

Твердотельные накопители для PCIe 5.0 со скоростью передачи данных 12-15 Гбит/с уже не удивляют. Но Micron решила удивить — SSD со скоростью последовательного чтения/записи 30,25 Гбит/с.

Фактически накопитель Micron 9650 Pro является опытным образцом. На фото можно увидеть, что он на скорую руку прикреплен к плате расширения PCIe 6.0 и размещен в громоздком металлическом корпусе, далеком от привычного формфактора M.2.

Этот SSD заметил сайт Tom’s Hardware на стенде Astera Labs, где он помогал в демонстрации коммутаторов PCIe 6.0 следующего поколения и ПО для согласования пропускной способности. Быстрое соединение позволяет накопителям и другим устройствам взаимодействовать между собой напрямую, минуя центральный процессор и разгружая его.

Сейчас ни один существующий процессор официально не поддерживает PCIe 6.0, а сертификация PCI-SIG для устройств 6-го поколения не ожидается до конца 2025 года. Этот факт пока оставляет Micron 9650 Pro в категории технических демо устройств, которые нескоро будут доступны пользователям. Экосистема, которая включает материнские платы, процессоры и сертификаты точно не появится в ближайшее время.

Устройство, показанное на Computex, сейчас находится на стадии EVT3 (Engineering Validation Test 3). То есть уже состоялись два раунда настройки и тестирования, а сейчас происходит этап настройки производительности и совместимости. Устройству еще нужно пройти тестирование валидации проектирования (DVT) и тестирование валидации производства (PVT), прежде чем что-то близкое к коммерческому релизу станет реальностью.

Эта презентация состоялась после предыдущей демонстрации Micron и Astera Labs на DesignCon. Там оборудование и ПО компаний показало реальную производительность PCIe 6.0 на уровне 27 Гбит/с.

Раздел Технологии выходит при поддержке

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