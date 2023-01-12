Microsoft 365 Basic — новая подписка за $2 в месяц со 100 ГБ облачного хранилища, которая будет доступна по всему миру с 30 января

Microsoft предлагает новую подписку на Microsoft 365 всего за $1,99 в месяц, призванную заменить опцию хранения OneDrive на 100 ГБ с некоторыми дополнительными функциями.

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Подписка Microsoft 365 Basic будет доступна во всем мире с 30 января, и будет включать 100 ГБ облачного хранилища, Outlook без рекламы на веб- и мобильных устройствах, а также расширенные функции безопасности. Последние предполагают шифрование данных для почтового ящика Outlook, проверку подозрительных ссылок и сканирование вложений на вирусы и вредоносное программное обеспечение.

Нынешних клиентов OneDrive со 100 ГБ памяти автоматически обновят до Microsoft 365 Basic по той же месячной цене – $1,99.

«Позже в этом году появятся новые функции расширенной безопасности, включая персональное хранилище [защищенная папка, к которой можно получить доступ только после второго этапа проверки личности]; ссылки с ограниченным сроком действия; выявление программ-вымогателей, а также массовое восстановление файлов «, — говорит Гарет Ойстрик, директор по маркетингу продуктов Microsoft 365».

Microsoft 365 Basic также получит доступ к технической поддержке Microsoft — по телефону или через онлайн-чат для программ Microsoft 365 и Windows 11.

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Основное отличие между персональной подпиской за $6,99 и новой базовой подпиской за $1,99 (кроме емкости облачного хранилища) состоит в том, что Microsoft 365 Basic не включает доступ к настольным версиям программ Word, Excel и PowerPoint. Абоненты Basic смогут вместо этого использовать веб- или мобильные версии.

Позже в этом месяце Microsoft переименует свою программу Office для мобильных устройств и Windows на Microsoft 365, что отразит изменения в брендинге, о которых корпорация объявила в прошлом году, и в дальнейшем Microsoft Office будет называться Microsoft 365.

«Исчезает ли бренд Office полностью? Нет. Мы много инвестировали в Microsoft 365, и он стал нашим флагманским набором производительности. Office играет меньшую роль, но вы будете видеть его в определенных контекстах. Это скорее изменение фокуса, когда мы используем Microsoft 365 как наш пакет производительности, и хотим, чтобы люди, когда думают о производительности, вспоминали Microsoft 365, а не Office», – объясняет Ойстрик.

10 лет назад, в январе, Microsoft впервые представила пользовательскую подписку на Office. План, известный в то время назывался Office 365 Home Premium, включал доступ к настольным программам Office и 20 ГБ облачного хранилища. Сегодня объем облачного хранилища увеличен до 1 ТБ, а в подписку добавлен ряд новых функций.

«Одна вещь не изменилась за последние 10 лет: цена. Microsoft 365 Personal и Family все еще стоят всего $6,99 и $9,99 в месяц соответственно», — комментирует вице-президент Microsoft Лиат Бен-Зур.

Ранее Microsoft добавила несколько удобных функций автоматизации в веб-версию Excel, которая поставляется с Microsoft 365 — свое программное обеспечение для работы с электронными таблицами. Новые предложения формул и формулы по примеру помогут упростить некоторые действия, которые раньше приходилось выполнять вручную.

Источник: The Verge