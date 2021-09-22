Microsoft анонсировала Surface Pro 8 со 120 Гц экраном, Thunderbolt 4 и стилусом Surface Slim Pen 2





Компания Microsoft на сегодняшнем мероприятии презентовала новое поколение планшета Surface Pro. Это крупнейшее обновление устройства с момента анонса Surface Pro 3 в 2014 году.

В первую очередь стоит отметить дисплей PixelSense Flow, который теперь не только имеет большую диагональ (13″ против 12.3″ у Surface Pro 7), но и более высокое разрешение (2880×1920 пикселей), а также частоту обновления 120 Гц. По умолчанию экран работает в режиме 60 Гц, но автоматически увеличивает частоту вдвое, когда пользователь прикасается к нему или выполняет какие-то задачи при помощи стилуса. Кроме того, дисплей поддерживает технологии Dolby Vision и Adaptive Color Technology. Рамки вокруг экрана уменьшились, за счет этого планшет теперь больше похож на Surface Pro X.

За производительность Surface Pro 8 отвечают процессоры Intel Core 11-го поколения (i5-1135G7 или i7-1185G7) с интегрированной графикой Intel Xe. Устройство можно приобрести в конфигурациях с 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ оперативной памяти. Емкость встроенного накопителя составляет от 128 ГБ до 1 ТБ. Есть модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, 3.5-мм аудиоразъем.

От порта USB-A в планшете отказались, теперь пользователю доступны два USB-C 4.0 / Thunderbolt 4, а значит к девайсу можно подключать несколько 4K-дисплеев, внешние GPU и высокоскоростные накопители. В то же время, для зарядки, как и прежде, предусмотрен проприетарный разъем Surface Connect. На одном заряде планшет может проработать до 16 часов. Основная камера отныне имеет разрешение 10 МП и поддерживает запись 4K-видео, а фронтальная все так же имеет разрешение 5 МП (1080p), но должна лучше себя показывать в условиях недостаточного освещения.

Обновленная клавиатура Surface Pro Signature Keyboard теперь включает новый Surface Slip Pen 2. Стилус заряжается в то время, когда спрятан в клавиатуре. Он оборудован чипом Microsoft G6 и вибромоторчиком, который создает ощущение того, что вы пишите на бумаге. Инженеры также уменьшили задержку в Surface Slip Pen 2 и улучшили точность рисования, благодаря переработанному наконечнику.

Стоимость Surface Pro 8 стартует с отметки $1099 за конфигурацию Core i5-1135G7, 8 ГБ RAM и 128 ГБ SSD. Доступны две расцветки: Graphite и Platinum. Дата поступления в продажу пока не уточняется. Но учитывая, что релиз Windows 11 намечен на 5 октября, наверняка и хардверные новинки будут выпущены в ближайшее время.

Источник: The Verge