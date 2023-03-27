Microsoft больше не предлагает пробный месяц Xbox Game Pass за $1

Microsoft прекратила предлагать пробный месяц Xbox Game Pass и PC Game Pass за $1. Такая возможность существовала в течение многих лет, хотя не всегда была доступна на определенных рынках – вместо нее компания рассмотрит другие рекламные акции для привлечения новых игроков.

«Мы прекратили наше предыдущее стартовое предложение для Xbox Game Pass Ultimate и PC Game Pass и оцениваем различные маркетинговые акции для новых участников в будущем», — Кари Перес, глава отдела глобальных коммуникаций Xbox.

Пробная версия позволила подписаться на Xbox Game Pass за $1 на месяц и оценить сервис, прежде чем начать платить полную стоимость $14,99 за Xbox Game Pass Ultimate или $9,99 за тариф только для ПК/консоли. Это был отличный способ порекомендовать услугу другу или члену семьи, но теперь для этого целесообразно дождаться новых, пока еще не объявленных рекламных акций.

Microsoft также внедрила тарифный план «Друзья и семья» для Xbox Game Pass Ultimate. Тариф позволяет делиться преимуществами Xbox Game Pass Ultimate с четырьмя другими друзьями или членами семьи. Его цена (для Ирландии) составляет €21,99 евро в месяц – €4,4 на человека. Недавно план «Друзья и семья» был расширен на Новую Зеландию, Южную Африку, Чили, Венгрию, Израиль и Швецию, но он по-прежнему недоступен на многих европейских рынках, а также в Великобритании и США.

В конце февраля подписка PC Game Pass была открыта для 40 новых стран, включая Украину. Game Pass теперь доступен в общей сложности на 86 рынках в Европе, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В конце прошлого года появился опрос компании о тарифном плане с рекламой за $3 в месяц.

Источник: The Verge