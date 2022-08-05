Microsoft начала тестировать семейную подписку Xbox Game Pass и выделила разработчикам Xbox Series S больше памяти для повышения графической производительности

Пока мы ждем запуска Xbox в Украине (есть предположение, что это может произойти до конца года) компания Microsoft продолжает активно развивать свой игровой бизнес и сейчас есть две замечательные новости — это начало тестирования семейной подписки Xbox Game Pass и потенциальное решение проблемы нехватки оперативной памяти на базовой консоли Xbox Series S

Семейная подписка на Xbox Game Pass

Тестированием семейной подписки началось 4 августа и ограничено двумя странами — Ирландией и Колумбией. Участники Xbox Insider могут оформить семейный план и добавить к нему четыре человека. После этого все они смогут получить доступ к преимуществам максимального плана Xbox Game Pass Ultimate. Единственное условие — они должны проживать в пределах одной страны.

По условиям подписки, каждому участнику семейного плана гарантируется отдельный доступ к играм и другому контенту Game Pass. В то же время Microsoft предоставляет тестировщикам Xbox Insider возможность конвертировать обычную подписку Game Pass в семейную — в таком случае полнолуние Ultimate-плана превращается в 18 дней членства семейной подписки.

После регистрации в новом плане тестировщики могут перейти на страницу аккаунта Microsoft и отправить четыре приглашения по электронной почте или создать ссылку, чтобы поделиться ими с друзьями и семьей.

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В настоящее время Microsoft предлагает индивидуальные Xbox Game Pass или PC Game Pass за $9,99 в месяц. При этом есть возможность обновления подписки на Xbox Game Pass Ultimate за $14,99 в месяц с дополнительными возможностями — Game Pass на ПК и консоли, доступ к каталогу EA Play и поддержка многопользовательских онлайн-игр. .

Больше памяти на Xbox Series S для разработчиков – выше производительность в играх

Команда Microsoft Game Dev сообщила, что разработчикам игр для Xbox Series S теперь доступны сотни дополнительных мегабайтов памяти. Это позволит им оптимизировать свои игры и, в частности, повысить графическую производительность в условиях нехватки ОЗУ.

Несмотря на целевые 1440p и 120 кадров в секунду для Xbox Series S за $299 очень много игр уперлись в 1080p, а высокий фреймрейт остался прерогативой более мощной и более дорогой Xbox Series X, которая оснащается значительно более мощным GPU и имеет 16 ГБ ОЗУ. 10 ГБ. Разработчикам приходится иметь дело примерно с 8 ГБ памяти на Xbox Series S, поскольку Microsoft резервирует около 2 ГБ под работу системных функций. На этих ограничениях памяти подробно останавливались журналисты Digital Foundry, и разработчики, неоднократно жаловались на этот счет, поскольку из-за недостатка памяти возникали многочисленные трудности с оптимизацией производительности в играх. Эти незначительные улучшения Microsoft должны несколько сгладить ситуацию и облегчить жизнь разработчикам.

Microsoft также разрешила проблему со скоростью распределения видеопамяти на консолях. Это означает, что многие игры Xbox теперь могут лучше использовать преимущества других недавних улучшений памяти, которые Microsoft добавила к инструментам разработчика Xbox. Скрещиваем пальцы и ждем, когда разработчики используют новые возможности, чтобы подтянуть производительность в отдельных играх на Xbox Series S.