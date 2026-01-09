Microsoft проигрывает рынок ИИ: Copilot имеет долю только 1%

Microsoft, возможно, уже проигрывает гонку в искусственном интеллекте — если только компания не имеет скрытой внутренней ИИ-модели, которой планирует удивить публику. Издание Windows Latest зафиксировало, что доля Copilot в вебе все еще немного превышает 1%, тогда как у ChatGPT — 64,5%, а Gemini вырос до 21%. Даже Perplexity опережает Copilot с долей 2%.

Эти данные основаны на статистике SimilarWeb — компании, которая отслеживает «хиты» (посещения) сайтов. Поскольку данные охватывают только веб-посещения (например, copilot.microsoft.com или chatgpt.com), а не, например, приложения, невозможно определить, насколько популярен Copilot в десктопных или мобильных приложениях. Впрочем, ожидания остаются невысокими. По итогам последних 12 месяцев на рынке искусственного интеллекта доля Copilot снизилась с 1,5% в январе 2025 года до чуть более 1,1% в январе 2026-го.

Хотя Copilot некоторое время медленно рос ежемесячно, недавно он внезапно потерял пользователей. Математически это означает, что за последние шесть месяцев Copilot фактически стоит на месте. Поэтому даже несмотря на падение ChatGPT (с 86,7% до 64,5%) и стремительный рост Gemini (с 5,7% до 21,5%), Copilot не смог ощутимо перехватить «свободную» долю рынка. Согласно детальному распределению роста Copilot в вебе, он был положительным в течение нескольких месяцев и даже достигло пика +19% в последнюю неделю сентября, но в течение октября-ноября оставалось на уровне низких и средних «подростковых» процентов. В декабре 2025 года использование Copilot упало на 19%, тогда как другие инструменты сохранили прежнюю популярность. Трафик Copilot сейчас ниже, чем 12 недель назад.

Доля рынка ИИ-сервисов в веб-версиях

Итак, у Copilot были месяцы положительного роста, но его рыночная доля не увеличилась. Обычно это означает одно из двух: либо вся категория росла быстрее Copilot, либо прирост Copilot был слишком мал, чтобы иметь значение из-за скудной базы. Дополнительно, по состоянию на 2 января 2026 года Copilot находится в «красной зоне» вместе с OpenAI (-22%), Perplexity (-27%), Claude (-14%) и DeepSeek (-11%), тогда как Gemini (+49%) и Grok (+52%) стремительно растут. За последний месяц Grok вырос с 2,9% до 3,4%, тогда как Copilot снизился с 1,2% до 1,1% (-0,1 п.п.). За один месяц Grok прибавил почти половину всей доли Copilot.

Изменение трафика за 12 недель

Оценить популярность Copilot в Windows 11 невозможно, поскольку Microsoft не публикует соответствующие данные. Более того, даже Microsoft Store не помогает — в нем отсутствуют счетчики «загрузок» или «установок». Google Play раскрывает количество загрузок, но Microsoft Store этого не делает. Можно сравнить количество отзывов Copilot в Microsoft Store с ChatGPT, однако этот анализ не дает реальной картины.

ChatGPT имеет более 2 000 отзывов в магазине, тогда как Copilot — более 75 000. Впрочем, это вряд ли означает, что больше людей пользуются Windows-версией Copilot, чем Windows-версией ChatGPT. Во-первых, Copilot, вероятно, имеет больше отзывов, потому что устанавливается в Windows по умолчанию. ChatGPT же нужно устанавливать вручную. Во-вторых, OpenAI нечасто подталкивает пользователей к установке приложения для Windows 11, да и в Microsoft Store оно появилось значительно позже Copilot. С учетом этих факторов «угадать» реальную популярность Copilot в Windows 11 практически невозможно.

Молчание Microsoft только подтверждает непопулярность Copilot. Очевидно, что Copilot не имеет массового использования среди потребителей. Если бы Copilot был популярен в Windows 11, Microsoft обязательно похвасталась бы этим. Можно заметить, что Microsoft не упускает возможности подчеркнуть один миллиард активных устройств с Windows. Неужели компания не сделала бы то же самое для Copilot, если бы он действительно был популярным? Copilot также интегрирован в Microsoft Edge, который имеет более 10% доли рынка, но мы не знаем, сколько людей пользуются Copilot в боковой панели Edge.

Источник: WindowsLatest.com