Microsoft добавила в Word возможность вставки текста без форматирования — через сочетание клавиш Crtl + Shift + V

Сочетание клавиш Crtl+Shift+V (Cmd+Shift+V на Mac), которое позволяет вставить в редактор текст, удаляя из него любое форматирование, теперь доступно в бета-версии Word — как на Mac, так и на ПК.

Ранее в Word можно было удалить форматирование постфактум — выделив уже вставленный текст и выбрав необходимую опцию в меню редактирования. А комбинация Ctrl+Shift+V хорошо знакома пользователям Google Docs, Microsoft Teams, Gmail, Slack и других програм, которые точно обрадуются ее появлению в Word.

В Microsoft говорят, что опцию «Вставить как обычный текст» можно будет активировать через PowerToys.

Владельцы Mac могут воспроизвести эту функцию через приложение Pure Paste.

При обновлении клавиш для вставки текста без форматирования изменили и некоторые уже используемые комбинации. Вот полный список изменений:

Ранее Microsoft объявила о намерениях интегрировать языковую модель GPT от OpenAI с Word, Outlook и PowerPoint.

Источник: The Verge