Microsoft Edge по примеру Google Chrome перейдет на четырехнедельный график обновления и введет редакцию Extended Stable с восьминедельным циклом

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Microsoft решила привести цикл разработки своего браузера Edge в соответствие с Google Chrome, который с версии 94 (выйдет в третьем квартале 2021 года) будет обновляться до следующей версии каждые четыре недели.

«Как участники проекта Chromium, мы с нетерпением ждем нового четырехнедельного цикла подготовки ключевых версий, который недавно анонсировала Google объявила, чтобы клиенты могли еще быстрее получить доступ к передовым инновациям». из официального заявления Microsoft

Изменение вступит в силу начиная с выпуска Edge 94, который будет сформирован в сентябре 2021 года.

Как и Google, Microsoft намерена предложить для бизнеса и тех, кому необходимо больше времени на обновление, редакцию Extended Stable с длительным сроком — в этом канале функциональные выпуски будут выходить не раз в 4 недели, а раз в 8 недель.

Microsoft Edge — не единственный браузер на базе движка Chromium, который вскоре перейдет на четырехнедельный цикл выпуска новых версий. Разработчики Brave подтвердили The Verge намерение придерживаться аналогичного графика и выпускать новые сборки каждые четыре недели.

На прошлой неделе Microsoft прекратила поддержку классического Edge на EdgeHTML, а 17 августа 2021 года на покой отправится Internet Explorer 11.