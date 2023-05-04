Microsoft обновила и открыла чат-бот Bing для публичного тестирования — доступны мультимедийные ответы, бронирование ресторанов, истории чатов и др.

Корпорация Microsoft представила большое обновление для собственного ИИ чат-бота – теперь Bing (доступ к которому теперь можно получить без списка ожидания) добавляет в ответы изображения и видео, сохраняет истории чатов, бронирует рестораны и получает более умную интеграцию с браузером Edge.

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Новая функция Actions, которая теперь доступна в чате Bing и Edge, позволяет использовать искусственный интеллект для выполнения задач без необходимости перехода на другие сайты. Чат-бот, например, сможет порекомендовать ресторан и сразу его забронировать на удобное для вас время прямо в интерфейсе чата; а если вы ищете фильм для просмотра – Bing самостоятельно выберет необходимую службу и откроет сайт для воспроизведения. Microsoft еще не раскрыла полный список партнеров, сервисы которых будут доступны для запросов Bing – но на демонстрации были использованы OpenTable для бронирования ресторанов и Apple TV для поиска фильмов.

Также отныне чат-бот будет сохранять истории разговоров, а его ответы будут мультимедийными – он сможет, согласно запросу, предоставить фото, диаграммы, графики или видео; а встроенная функция Bing Image Creator для создания изображений теперь поддерживает более 100 языков.

При использовании Bing в браузере Edge и нажатии на одну из ссылок в ответе – откроется страница сайта, а сам чат переместится на боковую панель для того, чтобы и в дальнейшем ему можно было задавать вопросы (подобную функцию рассматривают и для Edge mobile). Для создания текста в браузере добавят параметры настройки тона разговора.

В дальнейшем Microsoft планирует добавить в Bing функции экспорта – для того, чтобы делиться ответами чат-бота в Twitter или переносить их в документ Word, а также экспериментирует с персонализацией сеансов, чтобы в дальнейших разговорах чат-бот мог использовать контекст из предыдущих. Ну и ждем мультимодальной поддержки, над которой уже работает компания – эта функция позволит загружать изображения для поиска определенного контента (например, чтобы попросить Bing поискать шкаф, похожий на мебель, которая уже есть в вашем интерьере).

Новости Microsoft появились за неделю до ежегодной конференции разработчиков Google I/O. Поисковый гигант представил собственного чат-бота Bard в раннем доступе в конце марта и теперь пытается его усовершенствовать, чтобы не отставать от конкурентных Bing и ChatGPT. Также в конце месяца состоится собственная конференция Microsoft Build, где возможно анонсируют еще больше новых функций для ее ИИ чат-бота.