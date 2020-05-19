Microsoft официально запустила новый Windows Terminal





Ровно год назад Microsoft представила новое приложение Windows Terminal для Windows 10. И вот сейчас в рамках конференции Microsoft Build 2020 (в этом году она впервые полностью проходит в онлайн-формате) состоялся официальный запуск Windows Terminal. Новый Windows Terminal отведена роль централизованной точки доступа к оболочкам вроде PowerShell, Cmd и Windows Subsystem for Linux (WSL).

Первая стабильная сборка Windows Terminal имеет номер версии 1.0 и включает все новшества, разработанные за последний год. Его можно гибко настроить с помощью профилей. Более того, для каждого приложения, оболочки или инструмента, импортированного в Windows Terminal, можно создать несколько отдельных профилей. Это может быть PowerShell, командная строка, SSH или Ubuntu. Каждый профиль может иметь свою собственную цветовую тему, уровень размытия фона, стиль и размер шрифта. Можно одновременно открывать несколько командных строк бок о бок на одной вкладке. Настроек в Windows Terminal очень много. Видимо, Microsoft решила подстраховаться, чтобы максимально угодить всем разработчикам. Собственно, Windows Terminal поддерживает рендеринг текста на GPU и даже эмодзи. Этот текстовый рендеринг основан на DirectX, и он отображает текстовые символы, глифы и символы, доступные на ПК, включая идеограммы CJK, эмодзи, символы Powerline, значки и программистские лигатуры.

Приложение Windows Terminal уже доступно для загрузки в Microsoft Store, а его исходный код опубликован на GitHub. C июля текущего года Windows Terminal будет ежемесячно обновляться.

Ранее программный гигант добавил командную строку Linux в Windows 10, наряду с нативным клиентом OpenSSH и даже дистрибутивы Ubuntu, openSUSE, Debian и Kali Linux в свой магазин Microsoft Store.

Источник: The Verge