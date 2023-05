Microsoft показала масштабный редизайн «Проводника» в Windows 11

Короткий тизер, представленный на конференции Microsoft Build 2023, намекнул на новый дизайн файлового менеджера Windows 11, подтверждая предыдущие утечки.

Microsoft работает над обновленной версией File Explorer для Windows 11, которая еще больше модернизирует внешний вид и опыт использования. В видео, которое в основном сосредоточено на недавно анонсированном Windows Copilot, несколько секунд отведено и обновленному «Проводнику».

Today, we announce new AI experiences and tools for #Windows11 to empower developers. Pumped to introduce you to Windows Copilot and Dev Home. #MSBuild https://t.co/MkqiKKtuFg pic.twitter.com/pf1H3o1tyW

— Panos Panay (@panos_panay) May 23, 2023