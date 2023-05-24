Microsoft показала масштабный редизайн «Проводника» в Windows 11

Короткий тизер, представленный на конференции Microsoft Build 2023, намекнул на новый дизайн файлового менеджера Windows 11, подтверждая предыдущие утечки.

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Microsoft работает над обновленной версией File Explorer для Windows 11, которая еще больше модернизирует внешний вид и опыт использования. В видео, которое в основном сосредоточено на недавно анонсированном Windows Copilot, несколько секунд отведено и обновленному «Проводнику».

Today, we announce new AI experiences and tools for #Windows11 to empower developers. Pumped to introduce you to Windows Copilot and Dev Home. #MSBuild https://t.co/MkqiKKtuFg pic.twitter.com/pf1H3o1tyW — Panos Panay (@panos_panay) May 23, 2023

Новый дизайн демонстрирует обновленную панель адреса и поиска, которая теперь перемещена вверх ближе к вкладкам, а действия с файлами и папками опустили ближе к главной панели навигации. Изменена и домашняя страница, которая показывает рекомендованные файлы вверху, что делает их более заметными в пользовательском интерфейсе. Microsoft также переделывает область сведений File Explorer.

Вероятно, изменения, которые можно увидеть выше на видео, будут доступны инсайдерам в течение нескольких недель. Хотя Microsoft не упоминала о File Explorer во время конференции, известно, что он будет основан на WinUI 3 – новейшей платформе пользовательского интерфейса для программ Windows 11.

Медленно, но уверенно Microsoft модернизирует внешний вид Windows 11. Последние обновления, такие как Windows 11 версии 22H2, принесли пользователям новый интерфейс диспетчера задача, а некоторые инсайдеры также могут протестировать новый микшер громкости.