Microsoft приступила к публичному бета-тестированию ночного режима на консолях Xbox
Microsoft работает над новым ночным режимом для консолей Xbox. Компания приступила к тестированию нововведения, которое уже могут опробовать участники программы Xbox Insiders, уровня Alpha Skip-Ahead.
Раздел Night Mode можно найти в настройках консоли. Он содержит различные опции, которые позволяют отрегулировать яркость дисплея, подсветки контроллера и кнопки питания на Xbox, изменить параметры фильтра синего света, установить расписание включения ночного режима, принудительно отключать HDR, когда включается ночной режим и т.п.
Ночной режим наверняка будет полезен геймерам, которые любят допоздна засиживаться, играя на консоли. В ближайшие недели раздел Night Mode должен появиться и у других участников Xbox Insiders, которые предпочитают более стабильные тестовые сборки. И только потом данная функциональность станет доступной для всех пользователей.
Источник: The Verge