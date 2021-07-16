Microsoft раскрыла первые данные о цене виртуального ПК в рамках облачного сервиса Windows 365
На этой неделе корпорация Microsoft анонсировала облачную операционную систему Windows 365. Тогда компания заявила, что не будет обсуждать вопросы ценообразования до запуска облачных компьютеров (Cloud PC), запланированного на 2 августа. Но всё же Microsoft непреднамеренно раскрыла цену одного из вариантов использования виртуального ПК с облачной Windows. Это произошло во время проведения одной из сессий мероприятия Microsoft Inspire, когда компания показала, как компании смогут подписываться на новый сервис.
За $31 в месяц корпорация Microsoft предлагает своим клиентам виртуальный компьютер с двумя CPU (вероятно, речь идёт о количестве доступных вычислительных ядер, а не отдельных процессоров), 4 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Это предложение Windows 365 Business ориентировано на компании с количеством пользователей менее 300.
«Это цена только на один артикул. Когда 2 августа продукт станет общедоступным, у Microsoft будет гораздо больше возможностей, как с точки зрения конфигураций, так и с точки зрения цен», — заявил представитель Microsoft.
Судя по имеющейся информации, это не самый доступный тариф, который будет предлагаться в рамках Windows 365. Базовая конфигурация виртуального компьютера будет включать лишь один CPU, 2 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища. Пока неясно, получит ли версия Enterprise такую же конфигурацию Cloud PC с той же ценой, что и версия Business, или же для более крупных заказчиков будет предлагаться скидка.
Трудно напрямую сравнивать эту цену с предложениями Microsoft Azure Virtual Desktop или же с конкурирующими предложениями, такими как Citrix и Amazon WorkSpaces. Дело в том, что в других случаях часто взимается дополнительная плата за вычислительную мощность или используемую полосу пропускания. Корпорация Microsoft разработала Windows 365 таким образом, чтобы сделать сервис доступным для предприятий, а структура цен включает все лицензионные права, использование и вычислительные ресурсы.
Citrix предлагает доступ к виртуальному рабочему столу примерно за $30 в месяц, но цена варьируется в зависимости от срока контракта и количества пользователей. Amazon предлагает виртуальный ПК с Windows с двумя CPU, 4 ГБ оперативной памяти и 50 ГБ хранилища за $35 в месяц.
Помимо цен, Microsoft также предложила некоторые дополнительные сведения о Windows 365, включая различные конфигурации ПК и поддерживаемые функции.
Каждый облачный компьютер также будет иметь доступ к высокоскоростному интернет-соединению со скоростью загрузки 10 Гбит/с и скоростью отдачи 4 Гбит/с. Microsoft также изучает возможность перенаправления видео и другого мультимедиа в виртуальных сеансах.
Вероятно, наилучшим способом опробовать возможности Windows 365 будет подключение с существующего ПК с Windows, поскольку такие функции, как несколько мониторов (до 16), USB, перенаправление AV Teams и поддержка сканеров, будут доступны только при подключении из Windows.
Источник: The Verge