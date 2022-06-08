Вышла предварительная версия Windows 11 22H2 с новыми папками в меню «Пуск» и перетаскиванием элементов на панели задач

Корпорация Microsoft выпустила следующее крупное обновление ОС Windows 11 22H2 (сборка 22621) в канале Release Preview. Участники программы Windows Insider уже могут установить и опробовать эту версию.

Новая версия Windows 11 22H2 включает ряд заметных изменений в работе операционной системы. В частности, пользователей ожидают новые папки меню «Пуск», обновлённые сенсорные жесты, возможность перетаскивания элементов на панели задач. Так что теперь файлы можно переместить в открытое на панели задач приложение.

Также в Windows 11 внедряется новая функция обоев Spotlight, которая циклически переключает красивые обои, обычно доступные на экране блокировки. Автоматические субтитры Live Captions добавляют текстовое сопровождение для аудиоданных, что может быть полезно для глухих и плохо слышащих пользователей.

Диспетчер задач претерпел значительные изменения в Windows 11 22H2. Он получил тёмный режим, улучшенное расположение элементов, новую панель команд и режим эффективности, который позволяет ограничить использование системных ресурсов приложениями. Также доработаны функции Snap Layouts и Focus.

Выход финальной версии Windows 11 22H2 для всех пользователей должен состояться во второй половине года, ориентировочно, в сентябре.

Источник: The Verge