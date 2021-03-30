Microsoft выпустила Project Reunion 0.5 – проект по объединению настольных и UWP приложений в единые «приложения Windows»





Во время проведения прошлогодней конференции для разработчиков Build корпорация Microsoft анонсировала Project Reunion. Это инициатива компании по объединению приложений Universal Windows Platform (UWP) и Win32 в общие «приложения Windows». Это планируется сделать, отделив API-интерфейсы от самой операционной системы и сделав их доступными для совместного использования без необходимости использования последней версии Windows 10. Теперь Microsoft выпустила первую версию Project Reunion, которая предлагается под номером 0.5.

Этот первоначальный выпуск имеет несколько ограничений, но он уже закладывает важный фундамент. Project Reunion 0.5 поддерживает WinUI 3, WebView 2 и .NET 5, что уже позволяет создавать настольные приложения со всеми этими технологиями и поддержкой версий Windows вплоть до Windows 10 1809. Project Reunion предоставляет доступ к функциям Win32, а также к «современным технологиям и функциям Windows», которые обычно разрабатываются на основе UWP.

Самым большим ограничением является то, что разработчики пока не могут создавать неупакованные приложения с помощью Project Reunion, хотя их поддержка запланирована на конец этого года. Пока что есть возможность создавать только традиционные настольные приложения, но не приложения UWP, а также нет поддержки многооконных приложений, хотя эти функции доступны в предварительной версии Project Reunion 0.5. Поскольку это стабильная и поддерживаемая версия, она может не содержать некоторых функций, которые ещё не полностью реализованы.

Microsoft также обозначила ряд партнёрских отношений, которые помогут интегрировать Project Reunion в другие платформы. Одна из них – платформа Uno, которая позволяет разработчикам переносить приложения на основе WinUI на несколько платформ, включая WebAssembly, Android и iOS.

Чтобы начать использовать Project Reunion, потребуется предварительная версия Visual Studio 16.10 или новее, а также расширение Project Reunion 0.5.

Источник: neowin