Project Reunion: Microsoft объединяет настольные и UWP приложения в единые «приложения Windows»





На протяжении последних лет корпорация Microsoft работает над тем, чтобы сблизить настольные приложения win32 и Universal Windows Platform (UWP). И теперь эти усилия получили официальное название – Project Reunion. Компания теперь называет традиционные настольные приложения и UWP приложения просто «приложениями Windows».

Как заявляют в Microsoft, идея Project Reunion заключается в том, чтобы позволить разработчикам создавать одно приложение Windows, которое будет работать на всех устройствах с ОС Windows. По задумке, теперь разработчикам не нужно будет выбирать между win32 и UWP, потому что существующие API унифицированы и определённым образом отделены от ОС. Обновлённые существующие API и новый API будут работать на более низком уровне в поддерживаемых версиях Windows. Существующие приложения могут быть соответствующим образом обновлены и модернизированы, не требуя полной переделки. И благодаря новым возможностям разработчики смогут создавать единые приложения Windows, которые будут использовать все преимущества Windows 10, не заботясь о совместимости с более старыми версиями ОС.

Большая часть Project Reunion – это WinUI 3 – структура пользовательского интерфейса, позволяющая приложениям иметь современный интерфейс, который может масштабироваться на разных устройствах. Microsoft также представила предварительную версию WebView2, который позволит разработчикам встраивать объекты WebView на основе Chromium в свои приложения. WebView 2 будет полностью отделён от Windows, поэтому разработчики могут включить полную веб-функциональность, не привязываясь к определенной версии Windows 10.

Планы в отношении Project Reunion не ограничиваются настольными приложениями. Универсальные приложения также можно оптимизировать для потоковой передачи из облака через Windows Virtual Desktop или решения для удалённых приложений.

Источник: The Verge