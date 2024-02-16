Новости Софт 16.02.2024 в 17:39 comment views icon

Microsoft исправила ошибку в браузере Edge, которая «похищала» вкладки и данные из Chrome

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Катерина Даньшина

Автор новостей ITC.ua

Microsoft исправила ошибку в браузере Edge, которая «похищала» вкладки и данные из Chrome

Последняя стабильная версия браузера Microsoft содержит важное исправление, которое отключит автоматический импорт данных из Chrome.

Некоторые пользователи заметили ошибку в прошлом месяце — после того, как перезагрузили компьютеры для регулярного обновления Windows

Как отмечают в The Verge, Microsoft неоднократно отказывалась предоставить комментарий относительно ошибки, хотя в конце концов втихую выпустила обновление для ее исправления.

«В Edge есть функция, которая позволяет импортировать данные браузера при запуске других браузеров с согласия пользователя. Возможно, функция не синхронизировалась и не отображалась должным образом на нескольких устройствах. Это исправлено», — говорится в в описании Microsoft к исправлению.

Вероятно, компания отказывалась комментировать проблему, поскольку имеет долгую историю использования тактики, подобной шпионскому программному обеспечению, для продвижения своего браузера. Из некоторых «хитростей» Microsoft можно вспомнить ежемесячные обновления Windows, которые запускают Edge и закрепляют его на рабочем столе и панели задач, а также опросы или подсказки, которые внезапно появляются, чтобы отговорить пользователя от загрузки Chrome.

Компания Mozilla, создатель браузера Firefox, недавно заказала исследовательскую статью, чтобы «изучить тактику Microsoft и влияние на потребителей», которые могут подорвать конкуренцию.

Некоторые из тактик компании также будут запрещены Законом о цифровых рынках (DMA) в ЕЭЗ, в которую входят страны ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия. Изменения позволят клиентам Windows 11 удалить Edge, а поисковым провайдерам, таким как Google — расширить основной интерфейс Windows Search с помощью собственных пользовательских веб-поисков.

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Источник: The Verge

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