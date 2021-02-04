Microsoft запустила платформу Viva для упрощения рабочих процессов в условиях удалённой работы





Корпорация Microsoft разработала новое решение для бизнеса, вынужденного использовать удалённую работу сотрудников в условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции. Microsoft Viva – это платформа, призванная решить проблемы и трудности (как для компаний, так и для сотрудников) работы на дому. Она призвана улучшить удалённую работу и помочь предприятиям в адаптации к ней.

«Мы участвовали в крупнейшем в мире эксперименте по удалённой работе», — говорит генеральный директор Microsoft Сатья Наделла. «По мере того, как мир восстанавливается, пути назад нет. Гибкость в выборе того, когда, где и как мы работаем, будет ключевым фактором».

Платформа Viva интегрируется в Microsoft Teams и работает скорее как старая внутренняя сеть, собирая основные части бизнеса в центральном месте. Microsoft разделяет Viva на четыре модуля: Connections, Insights, Learning и Topics.

Connections включает внутренние коммуникации или ресурсы. Этот модуль призван стать порталом для новичков, куда они отправятся на начальном этапе работы в компании, когда они ещё не встречались со своими коллегами из-за ограничений. Это своего рода шлюз к новому цифровому месту работы. Модуль Viva Connections построен на основе технологии Microsoft SharePoint и будет включать такие элементы, как новости компании, группы ресурсов и сообщества сотрудников. По сути, это панель управления для удаленного общения с коллегами.

Модуль Viva Insights будет включать аналитические данные для менеджеров и руководителей, позволяющие отслеживать рабочие модели и тенденции. При этом заявлен высокий уровень конфиденциальности. При этом личная информация видна только сотруднику, а информация для менеджеров и руководителей по умолчанию объединяется и не содержит идентификаторов, что должно обеспечить защиту личной информации.

Модуль Viva Learning предназначен для обучения и развития сотрудников. Здесь работодатели смогут разместить учебные материалы, курсы и другой контент для повышения квалификации сотрудников. Этот раздел будет включать контент из LinkedIn Learning, Microsoft Learn, собственные материалы компании, а также учебные материалы от сторонних поставщиков.

Модуль Topics использует искусственный интеллект для организации контента и автоматически отображает тематические карточки с документами, видео и связанными людьми. Карточки формируются на основе данных приложений Office, Teams и SharePoint.

Платформа Microsoft Viva частично запускается с сегодняшнего дня. Модуль Viva Topics уже доступен для клиентов Microsoft 365, а модуль Viva Insights предлагается в статусе публичной предварительной версии. Модуль Learning работает в статусе частной предварительной версии. Более подробные сведения о платформе Microsoft Viva будут публиковаться на протяжении 2021 года.

Источник: The Verge