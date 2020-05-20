Мин-Чи Куо: Apple может убрать наушники EarPods из комплекта поставки новых iPhone 12





Смартфоны Apple, несмотря на высокую стоимость, имеют весьма скудный комплект поставки. Например, к базовой модели iPhone 11 с поддержкой быстрой 18-ваттной зарядки по-прежнему нужно отдельно покупать ЗУ, так как мощность комплектного блока всего 5 Вт. Аналитик Мин-Чи Куо считает, что с выходом iPhone 12 осенью комплект поставки еще сильнее похудеет — в нем больше не будет стандартных проводных наушников EarPods.

Многие по умолчанию предпочитают использовать наушники-вкладыши для прослушивания музыки и разговоров в качестве гарнитуры, так что потенциально это возможное изменения может расстроить немало народа. В то же время на Apple это может повлиять самым благоприятным образом — продажи беспроводные наушников AirPods, которые и без того очень хорошо продаются, будучи самыми популярными в мире, взлетят еще выше. Это отлично накладывается на предыдущий прогноз, что в этом году Apple не представит ни новых AirPods, ни AirPods Pro.

Наушники EarPods, которые отдельно продаются за $29, можно найти в стандартном комплекте поставки любого (нового) iPhone и вплоть до iPhone XS/XR, выпущенных в 2018 году, частью комплекта был переходник, позволяющий подключать наушники со штекером 3,5 мм к разъему Lightning (отдельно стоит $10). Начиная с выпуском линейки iPhone 11 в прошлом году Apple исключила переходник из стандартного комплекта поставки.

Некоторые источники предполагают, что в будущем Apple может предложить набор из iPhone и AirPods.

Источник: GSM Arena