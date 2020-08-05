Фил Шиллер уходит с поста главного маркетолога Apple, который он занимал 23 года, но остается работать в компании





Одновременно с анонсом обновленного 27-дюймового iMac компания Apple сделала еще одно важное объявление об изменениях в руководящем составе — старший вице-президент Apple по международному маркетингу Фил Шиллер оставит свой пост, который он занимал с 1997 года. При этом свою карьеру в Apple он начал еще на десять лет раньше — в 1987 году.

Фил Шиллер, которому недавно исполнилось 60 лет, продолжит работать в Apple. Он останется руководить магазином App Store и мероприятиями Apple Events, но уже в другой должности — как «друг Apple» (Apple Fellow). Также он станет почетным членом «Содружества Apple» (Apple Fellowship). В этом «братстве» состоят сотрудники компании, сделавшие огромный вклад в ее развитие.

Конкретные причины ухода не сообщаются, и сам Фил Шиллер их не называет, используя шаблонную формулировку о желании проводить больше времени с семьей и заниматься личными проектами. Но, скорее всего, здесь и правда самый обычный выход на заслуженный отдых.

«Я буду продолжать работать здесь, но я также хочу посвятить больше времени в ближайшие годы моей семье, друзьям и нескольким личным проектам». Фил Шиллер, бывший старший вице-президент Apple по международному маркетингу

Совет директоров Apple уже нашел и объявил преемника — на посту Фила Шиллера заменит свой топ-менеджер Грег Джосвиак. Он более 20 лет возглавляет отдел продуктового маркетинга Apple и последние четыре года работал в должности вице-президента по продуктовому маркетингу компании.

Можно вспомнить, что за последний год Apple лишилась уже двух лидеров — в ноябре 2019 года компанию оставил известный дизайнер Джони Айв, проработавший в должности главного дизайнера Apple без малого 30 лет.

Источник: Apple