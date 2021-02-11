Мінцифри: Запуск «Дії» у 5 разів збільшив кількість користувачів державних онлайн-послуг (до «Дії» вже доєдналися більше 100 партнерів, у 2021-му планують ще понад 1000)





Пандемія коронавірусної хвороби значно прискорила цифровізацію в Україні. Цифрові інструменти стали способом зменшення фізичних контактів людей. Зокрема, онлайн-послугами стали користуватися у 5 разів більше українців. Про це розповів Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30: Коронавірус: виклики та відповіді».

«Пандемія трансформувала поведінку українців, що сприяло цифровізації країни. За статистикою, бачимо значний ріст доступу до державних послуг онлайн в Україні. З 2019 до 2020 року кількість громадян, які користуються Інтернетом для взаємодії з державними органами, виросла у 4–5 разів. Це зумовлено запуском застосунку та порталу Дія, якими вже встигли скористатися більше 10 млн людей».

Від початку пандемії Мінцифра доєдналась до штабу боротьби з COVID-19. Головним завданням Міністерства стало впровадження нових цифрових рішень для протидії поширення коронавірусної хвороби. Так, у квітні 2020 року Мінцифра запустила мобільний застосунок для контролю самоізоляції — Вдома. За підрахунками, понад 720 тисяч людей скористалися системою, щоб пройти період обов’язкової самоізоляції вдома, а не в обсервації.

У грудні 2020 року на порталі та у застосунку Дія з’явилася послуга з оформлення матеріальної допомоги для ФОП та найманих працівників під час пандемії. Громадяни могли оформити заявку за 5 хвилин в онлайні на одноразову матеріальну допомогу від держави. Цією послугою успішно скористалися близько 480 тисяч українців.

Крім цього, Мінцифра реалізувала можливість найшвидшої реєстрації бізнесу у світі. Онлайн-послуга на порталі Дія дозволяє відкрити ФОП за 15 хвилин, а ТОВ – за 30 хвилин. Ця послуга відіграла важливу роль у формуванні довіри до державних послуг онлайн: рік тому лише 4-6% приватних підприємців відкривали бізнес онлайн, зараз це 50%. Загалом, вже близько 200 тисяч українців успішно зареєстрували ФОП чи змінили умови ведення підприємницької діяльності.

Ще один важливий напрям, який розвиває Міністерство цифрової трансформації — цифрова освіта. Щоб забезпечити справедливий доступ до онлайн-навчання для вчителів та учнів, у грудні 2020 року спільно з Міносвіти запустили Всеукраїнську школу онлайн — сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів. З точки зору Мінцифри ці та інші цифрові проєкти є міцним фундаментом для розвитку цифрової держави в Україні, тому міністерство продовжує знищувати бюрократичні процеси та переводити державні послуги в онлайн, створюючи основу для розвитку цифрової економіки.

Також з початком пандемії COVID-19 Міністерство цифрової трансформації України прискорило процес інтеграції порталу і застосунку Дія у всі сфери життя – від аеропортів до магазинів продажу техніки. Протягом 2020 року до Дії доєдналися більше 100 партнерів, у 2021-му планують ще понад 1000.

У команди Мінцифри амбітні цілі щодо інтегрування Дії у сфери ритейлу, мобільного зв’язку, банкінгу, поштових відправлень, органів влади, ЦНАПів. Для цього у жовтні 2020 року команда Мінцифри презентувала революційну функцію шерингу документів, завдяки якому українці можуть поділитися копією свого паспорту зі смартфону. Такі цифрові рішення необхідні для зручного та безпечного користування послугами.

Джерело: Мінцифри (1, 2)