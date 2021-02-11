Мінцифри: Запуск «Дії» у 5 разів збільшив кількість користувачів державних онлайн-послуг (до «Дії» вже доєдналися більше 100 партнерів, у 2021-му планують ще понад 1000)
Пандемія коронавірусної хвороби значно прискорила цифровізацію в Україні. Цифрові інструменти стали способом зменшення фізичних контактів людей. Зокрема, онлайн-послугами стали користуватися у 5 разів більше українців. Про це розповів Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час виступу на Всеукраїнському форумі «Україна 30: Коронавірус: виклики та відповіді».
«Пандемія трансформувала поведінку українців, що сприяло цифровізації країни. За статистикою, бачимо значний ріст доступу до державних послуг онлайн в Україні. З 2019 до 2020 року кількість громадян, які користуються Інтернетом для взаємодії з державними органами, виросла у 4–5 разів. Це зумовлено запуском застосунку та порталу Дія, якими вже встигли скористатися більше 10 млн людей».
Від початку пандемії Мінцифра доєдналась до штабу боротьби з COVID-19. Головним завданням Міністерства стало впровадження нових цифрових рішень для протидії поширення коронавірусної хвороби. Так, у квітні 2020 року Мінцифра запустила мобільний застосунок для контролю самоізоляції — Вдома. За підрахунками, понад 720 тисяч людей скористалися системою, щоб пройти період обов’язкової самоізоляції вдома, а не в обсервації.
У грудні 2020 року на порталі та у застосунку Дія з’явилася послуга з оформлення матеріальної допомоги для ФОП та найманих працівників під час пандемії. Громадяни могли оформити заявку за 5 хвилин в онлайні на одноразову матеріальну допомогу від держави. Цією послугою успішно скористалися близько 480 тисяч українців.
Крім цього, Мінцифра реалізувала можливість найшвидшої реєстрації бізнесу у світі. Онлайн-послуга на порталі Дія дозволяє відкрити ФОП за 15 хвилин, а ТОВ – за 30 хвилин. Ця послуга відіграла важливу роль у формуванні довіри до державних послуг онлайн: рік тому лише 4-6% приватних підприємців відкривали бізнес онлайн, зараз це 50%. Загалом, вже близько 200 тисяч українців успішно зареєстрували ФОП чи змінили умови ведення підприємницької діяльності.
Ще один важливий напрям, який розвиває Міністерство цифрової трансформації — цифрова освіта. Щоб забезпечити справедливий доступ до онлайн-навчання для вчителів та учнів, у грудні 2020 року спільно з Міносвіти запустили Всеукраїнську школу онлайн — сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів. З точки зору Мінцифри ці та інші цифрові проєкти є міцним фундаментом для розвитку цифрової держави в Україні, тому міністерство продовжує знищувати бюрократичні процеси та переводити державні послуги в онлайн, створюючи основу для розвитку цифрової економіки.
Також з початком пандемії COVID-19 Міністерство цифрової трансформації України прискорило процес інтеграції порталу і застосунку Дія у всі сфери життя – від аеропортів до магазинів продажу техніки. Протягом 2020 року до Дії доєдналися більше 100 партнерів, у 2021-му планують ще понад 1000.
У команди Мінцифри амбітні цілі щодо інтегрування Дії у сфери ритейлу, мобільного зв’язку, банкінгу, поштових відправлень, органів влади, ЦНАПів. Для цього у жовтні 2020 року команда Мінцифри презентувала революційну функцію шерингу документів, завдяки якому українці можуть поділитися копією свого паспорту зі смартфону. Такі цифрові рішення необхідні для зручного та безпечного користування послугами.