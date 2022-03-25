Минцифры опубликовало инструкцию для потерявших или забывших паспорт при эвакуации

Что делать, если во время эвакуации потеряли или забыли паспорт? Сервис госуслуг «Дія» опубликовал краткую инструкцию для беженцев и переселенцев.

В приложении «Дія», если вы установили его ранее на смартфон, есть как внутренний паспорт или ID-карта, так и зарубежный. Цифровой паспорт действителен в Украине и его можно показывать полиции или на блокпостах. С этим же паспортом возможно пересечение границы, но пока только в Польшу и Молдову.

При утере паспорта старого образца в «Дії» также можно сгенерировать єДокумент.

Для восстановления утерянных документов можно обратиться в ЦНАПы, но они работают не во всех областях. Сейчас они открыты в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

Загранпаспорт можно обновить или сделать новый в подразделениях государственной миграционной службы. Действующие отделения и номера телефонов для справок можно найти по ссылке.