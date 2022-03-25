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Минцифры опубликовало инструкцию для потерявших или забывших паспорт при эвакуации

Минцифры опубликовало инструкцию для потерявших или забывших паспорт при эвакуации

Что делать, если во время эвакуации потеряли или забыли паспорт? Сервис госуслуг «Дія» опубликовал краткую инструкцию для беженцев и переселенцев.

В приложении «Дія», если вы установили его ранее на смартфон, есть как внутренний паспорт или ID-карта, так и зарубежный. Цифровой паспорт действителен в Украине и его можно показывать полиции или на блокпостах. С этим же паспортом возможно пересечение границы, но пока только в Польшу и Молдову.

При утере паспорта старого образца в «Дії» также можно сгенерировать єДокумент.

Для восстановления утерянных документов можно обратиться в ЦНАПы, но они работают не во всех областях. Сейчас они открыты в Винницкой, Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

Загранпаспорт можно обновить или сделать новый в подразделениях государственной миграционной службы. Действующие отделения и номера телефонов для справок можно найти по ссылке.


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