Минг-Чи Куо: Apple выпустит новые наушники AirPods 3 в первой половине 2021 года, дизайн будет похож на AirPods Pro

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, чьи прогнозы в отношении Apple часто оказываются верными, компания из Купертино намерена выпустить новую модель своих беспроводных наушников AirPods 3 в первой половине 2021 года. При этом новинка получит дизайн, схожий с AirPods Pro.

Отметим, обычные наушники AirPods имеют форм-фактор вкладышей. А представленная в конце 2019 года модель AirPods Pro уже имеет внутриканальное исполнение с силиконовыми насадками. Также версия Pro получила и ряд других функциональных отличий, включая активное шумоподавление, улучшенное качество звука и водонепроницаемость. Ориентировочная цена беспроводных наушников AirPods третьего поколения пока не уточняется. Можно предположить, что она будет на том же уровне, что и у нынешней модели AirPods 2 ($199).

Минг-Чи Куо также заявляет, что в комплект поставки грядущих смартфонов iPhone 12 не будут включаться наушники EarPods. Благодаря такому шагу Apple стремится повысить продажи AirPods.

Дополнительно аналитик ожидает, что в поддержку продаж наушников AirPods компания Apple запустит рекламную кампанию, которая начнётся ещё во второй половине 2020 года. Минг-Чи Куо не уточняет, подробностей. Можно лишь предположить, что устройства будут продаваться по сниженной цене наряду с новой линейкой iPhone.

Источник: gizmochina