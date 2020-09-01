Мининфраструктуры: Единый электронный билет SmartTicket для поездов и метро начнет продаваться в Киеве уже в сентябре

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Единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего следования и метро можно будет купить в Киеве уже в сентябре текущего года. Продажа будет осуществляться на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua и на сайте smartticket.gov.ua. Экспериментальный проект внедряет Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности Министерства инфраструктуры Украины при участии «Укрзалізниці».

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время тестирования SmartTicket сегодня, 1 сентября 2020 года. Министр инфраструктуры вместе с председателем правления Укрзалізниці Владимиром Жмаком воспользовался SmartTicket на поезд «Константиновка-Киев» и метро. Министр отметил, что кроме Киева внедрением SmartTicket заинтересовались Мариуполь, Харьков и Львов.

«Стартуем этой осенью с долгожданной инициативой для многих украинцев — SmartTicket. На первом этапе этот билет будет доступен для поездов внутреннего сообщения дальнего следования и городского е-билета в Киеве. В будущем мы хотим, чтобы все виды транспорта — поезда, автобусы, самолеты и общественный транспорт были связаны единым е-билетом. Это удобство для пассажиров и значительная экономия времени. И для современного мира это уже давно обыденность. Рад, что Украина тоже присоединилась к этому процессу», — отметил глава Министерства.

Руководитель отраслевого центра цифровизации и кибербезопасности Володмир Набоков рассказал, что в данный момент система работает в режиме опытной эксплуатации. Для ее развития также разрабатывается подключение к системе других перевозчиков, готовых сотрудничать (на данном этапе это SkyUp и Gunsel). Работают и над дополнительной функциональностью в виде мобильного приложения, интеллектуального поиска и т.п.

https://t.me/vladyslavkryklii/227

В дальнейшем воспользовавшись порталом e-transport.gov.ua пассажир сможет приобрести единый билет сразу на четыре вида транспорта, или, например, на метро и поезд, или на поезд и самолет. SmartTicket будет считываться с помощью QR-кода на мобильном устройстве контроллера.

Напомним, что 29 июля 2020 года Правительство Украины одобрило разработанное Министерством инфраструктуры постановление, предусматривающее реализацию экспериментального проекта по внедрению услуги единого электронного билета на транспортном портале электронных услуг e-transport.gov.ua.

Источник: Мининфраструктуры