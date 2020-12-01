MinisForum EliteMini UM700 — мини-ПК на базе AMD Ryzen 7 3750H с широким набором портов

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Фирма MinisForum, известная в первую очередь своими мини-ПК, представила нового «малыша» на платформе AMD — EliteMini UM700. Новинка является улучшенной версией DMAF5 с более высокой производительностью и расширенными возможностями подключения.

«Сердцем» новинки служит 12-нм APU AMD Ryzen 7 3750H (4 ядра/8 потоков, 2,3/4 ГГц), оборудованный видеоядром Radeon Vega 10 (Radeon Vega 10 с частотой до 1400 МГц).

MinisForum EliteMini UM700 поддерживают легкую установку двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4-3200, твердотельного накопителя формата M.2 и 2,5-дюймового SSD/HDD с интерфейсом SATA 6 Гбит/с. Еще один разъем M.2 зарезервирован для беспроводного модуля (предустановлен Intel AX200 Wi-Fi 6).

Набор портов на гранях включает RJ-45 (х2), USB 3.1 Gen1 Type-A, USB 3.1 Gen2 Type-A (x3) USB 3.2 Gen2 Type-C, HDMI 2.0, DIsplayPort 1.2 и универсальное аудиогнездо. Никуда не делось и VESA-крепление, что позволяет при необходимости смонтировать этот мини- ПК на задней панели монитора.

Габариты «малыша» составляют 128х127х46 мм, а масса — 0,5 кг.

Базовая версия MinisForum EliteMini UM700 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем NVMe емкостью 256 ГБ обойдется в 569 долларов. Но более привлекательной кажется версия с 16 ГБ ОЗУ за 669 долларов.