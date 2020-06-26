На подходе DeskMini DMAF5 — мини-ПК класса NUC с CPU AMD Ryzen 5 3550H (Picasso)

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Мини-ПК на Ryzen — большая редкость. Однако за последние пару месяце несколько таких все же увидели свет, например, Udoo Bolt Gear. В ближайшее время на площадке коллективного финансирования Indiegogo начнется сбор средств на выпуск нового мини-ПК DeskMini DMAF5 на достаточно производительной платформе AMD Ryzen 3000 (Picasso).

Фирма Minisforum уже создала соответствущую страничку с описанием характеристик DeskMini DMAF5 на площадке Indiegogo, обещая начать принимать заказы в ближайшее время.

Итак, сердце DeskMini DMAF5, как было упомянуто выше, — мобильный процессор AMD Ryzen 5 3550H (4 ядра/8 потоков, 2,1/3,7 ГГц, Vega 8, TDP 35 Вт). Естественно, хотелось бы видеть вместо Ryzen 5 3550H представителя актуального поколения Renoir, но все же это лучше, чем Ryzen Embedded.

Точных данных о размерах DeskMini DMAF5 нет, но, если судить визуально, они лежат в пределах форм-фактора популярных мини-ПК Intel NUC. Корпус, судя по всему, сделан из алюминия, имеет вентиляционные отверстия по всему периметру и окрашен с использованием черной и серебристой матовых красок. Верхняя крышка крепится на защелках, позволяя при необходимости получить легкий доступ к внутренним компонентам.

Есть и VESA-крепление, что позволяет смонтировать этот мини- ПК на задней панели монитора.

Увы, подробностей о системе охлаждения тоже нет. Похоже, отвод и рассеивание тепла осуществляется с помощью толстой медной трубки и высокоскоростного вентилятора. Minisforum заверяет, что уровень шума вентилятора ниже 30 дБА, а система охлаждения хорошо справляется со своей работой, позволяя чипу стабильно держать высокие нагрузки.

Материнская плата DeskMini DMAF5 поддерживают установку двух модулей оперативной памяти SO-DIMM DDR4 (до 32 ГБ) и твердотельного накопителя формата M.2 2280. Также имеется разъем SATA 6 Гбит/с для 2,5-дюймовых SSD/HDD.

В оснащение мини-ПК также входит беспроводной модуль Intel AX200 (Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0). На гранях устройств доступны порты USB 3.2 Type-A и Type-C, видеовыходы HDMI 2.0 и DIsplayPort 1.2, сетевые интерфейсы RJ-45 Gigabit Ethernet, а также комбинированный аудиоразъем для наушников/микрофона.

Увы, подробностей о ценах пока нет. Однако Minisforum предлагает скидку в размере 25% всем, кто подпишется на рассылку.

Источник: Indiegogo и Tom’s Hardware