MIUI 12 и Xiaomi 10 Mi Youth Edition. Xiaomi наметила презентацию на 27 апреля

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В следующий понедельник, 27 апреля, Xiaomi проведет в Китае очередную крупную презентацию (само собой, в формате онлайн). Центральное место в ней, как сообщается, отведено новому смартфону Xiaomi 10 Mi Youth Edition, а также следующей ключевой версии фирменной оболочки MIUI 12.

Буквально на прошлой неделе мы публиковали целую подборку новых скриншотов MIUI 12, указывающих на значительные изменения пользовательского интерфейса по сравнению с нынешней версией MIUI 11.

Релиз финальной версии прошивки MIUI 12 ожидается в декабре 2020 года. Ранее в сети также публиковали список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые должны в числе первых получить обновление до MIUI 12.

Что же касается нового смартфона Xiaomi Mi 10 Youth Edition, предположительно, это улучшенная версия Xiaomi Mi 10 Lite, ранее дебютировавшего в Европе вместе с флагманскими Mi 10 и Mi 10 Pro, для рынка Китая. Xiaomi 10 Mi Youth Edition приписывают квадрокамеру, как у Xiaomi Mi 10 Lite, но вместо сверхширокоугольного модуля на 8 Мп в ней должен быть «телевик» перископического типа, обеспечивающий 50-кратный зум.

В остальном Xiaomi Mi 10 Youth Edition не должен отличаться от европейского Xiaomi Mi 10 Lite, то есть смартфон получил SoC Snapdragon 765G 5G и экран AMOLED диагональю 6,57 дюйма разрешением Full HD+ с каплевидным вырезом под фронтальную камеру на 16 Мп и аккумулятор емкостью 4160 мА·ч с поддержкой быстрой 20-ваттной зарядки. Интересно, что обычно Xiaomi поступает с точностью до наоборот — сначала выводит новые значимые модели на родном рынке Китая, а затем выпускает их под другими названиями в Европе.

Источник: GSM Arena