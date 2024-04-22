Мобильные процессоры Intel в настольные ПК: Erying представила материнские платы для Core HX 13-го поколения

Компания Erying специализируется на интеграции мобильных процессоров в настольные ПК. Новая серия ее материнских плат MoDT HX работает с линейкой Intel Raptor Lake до 24-ядерного i9-13980HX. Компания разрабатывает платы, системы охлаждения и крепления, необходимые для установки ноутбучного чипа и предлагает комплекты под конкретные процессоры.

Серия процессоров Intel HX является едва ли не самой эффективной для игровых ноутбуков. Чипы Raptor Lake, представленные линейками Core 14 и 13, имеют до 24 ядер и 32 потоков. Erying никогда не запускает свои платформы вместе с производителями ноутбуков — компания ждет, пока процессоры предыдущего поколения подешевеют, только потом предлагает собственные комплекты для них. Сейчас Erying представила продукты именно для Core 13.

Новая материнская плата разработана для формфактора Micro-ATX (244 x 244 мм) и имеет 10-фазный дизайн. Плата оснащена двумя слотами PCIe 4.0, но лишь один из них имеет все 16 линий, к другому подведены лишь четыре. Также на плате есть три интерфейса M.2 (два PCIe Gen4x4 и один PCIe Gen3x4).

ERYING разработала специальный интегрированный теплораспределитель IHS для мобильных процессоров BGA. По умолчанию они поставляются без IHS, поскольку производители ноутбуков разрабатывают собственные охладители с прямым контактом. Однако здесь это не сработает — на ПК пользователи ставят собственные охладители, поэтому необходим эффективный распределитель тепла. Компания разработала особую конструкцию испарительной камеры, которая устанавливается на процессор.

В новой серии ERYING впервые представляет плату M-ATX с четырьмя слотами памяти. Это стало возможным потому, что модели HX — это, по сути, настольные CPU в мобильном формфакторе, «возвращенные» оборудованием компании к настольной форме. Официально они поддерживают профили разгона XMP до 5600 МГц.

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Панель ввода/вывода платы не выглядит такой пустой, как на предыдущих устройствах MoDT: здесь есть два разъема HDMI и один интерфейс DisplayPort, который поддерживает 4K 240 Гц. Также в наличии четыре разъема USB 3.2 5 Гбит/с, два USB 2.0 и один USB Type-C 10 Гбит/с. Сетевое соединение представлено портом LAN 2,5 Гбит и встроенным беспроводным подключением.

Компания поделилась некоторыми показателями производительности процессора Intel Core i9-13980HX в своей системе с 360 мм жидкостным кулером. Процессор лишь на 0,2 ГГц медленнее, чем настольная версия i9-13900K, но потребляет лишь 55 Вт, с максимумом до 150 Вт. В приведенных результатах тестов компания демонстрирует, как это работает.

На этот раз Erying запускает в общей сложности 8 моделей материнских плат серии HX: i5-13450HX, i5-13500HX, i7-13650HX, i7-13700HX, i7-13850HX, i9-13900HX, i9-13950HX и i9-13980HX. Цены начинаются от ~$267.

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Источник: VideoCardz

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