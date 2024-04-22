Новости Технологии 22.04.2024 в 10:37 comment views icon

Мобильные процессоры Intel в настольные ПК: Erying представила материнские платы для Core HX 13-го поколения

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/11/photo_2023-11-12_18-48-05-3-96x96.jpg

Андрей Русанов

Автор сайта

Мобильные процессоры Intel в настольные ПК: Erying представила материнские платы для Core HX 13-го поколения

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Компания Erying специализируется на интеграции мобильных процессоров в настольные ПК. Новая серия ее материнских плат MoDT HX работает с линейкой Intel Raptor Lake до 24-ядерного i9-13980HX. Компания разрабатывает платы, системы охлаждения и крепления, необходимые для установки ноутбучного чипа и предлагает комплекты под конкретные процессоры.

Серия процессоров Intel HX является едва ли не самой эффективной для игровых ноутбуков. Чипы Raptor Lake, представленные линейками Core 14 и 13, имеют до 24 ядер и 32 потоков. Erying никогда не запускает свои платформы вместе с производителями ноутбуков — компания ждет, пока процессоры предыдущего поколения подешевеют, только потом предлагает собственные комплекты для них. Сейчас Erying представила продукты именно для Core 13.

Erying Intel Core HX

Новая материнская плата разработана для формфактора Micro-ATX (244 x 244 мм) и имеет 10-фазный дизайн. Плата оснащена двумя слотами PCIe 4.0, но лишь один из них имеет все 16 линий, к другому подведены лишь четыре. Также на плате есть три интерфейса M.2 (два PCIe Gen4x4 и один PCIe Gen3x4).

ERYING разработала специальный интегрированный теплораспределитель IHS для мобильных процессоров BGA. По умолчанию они поставляются без IHS, поскольку производители ноутбуков разрабатывают собственные охладители с прямым контактом. Однако здесь это не сработает — на ПК пользователи ставят собственные охладители, поэтому необходим эффективный распределитель тепла. Компания разработала особую конструкцию испарительной камеры, которая устанавливается на процессор.

Erying Intel Core HX

В новой серии ERYING впервые представляет плату M-ATX с четырьмя слотами памяти. Это стало возможным потому, что модели HX — это, по сути, настольные CPU в мобильном формфакторе, «возвращенные» оборудованием компании к настольной форме. Официально они поддерживают профили разгона XMP до 5600 МГц.

Онлайн-курс "Тестування API" від robot_dreams.
Навчіться працювати з API на просунутому рівні та проводити навантажувальні тестування, щоб виявляти потенційні проблеми на ранніх етапах розробки.
Програма курсу і реєстрація

Панель ввода/вывода платы не выглядит такой пустой, как на предыдущих устройствах MoDT: здесь есть два разъема HDMI и один интерфейс DisplayPort, который поддерживает 4K 240 Гц. Также в наличии четыре разъема USB 3.2 5 Гбит/с, два USB 2.0 и один USB Type-C 10 Гбит/с. Сетевое соединение представлено портом LAN 2,5 Гбит и встроенным беспроводным подключением.

Erying Intel Core HX

Компания поделилась некоторыми показателями производительности процессора Intel Core i9-13980HX в своей системе с 360 мм жидкостным кулером. Процессор лишь на 0,2 ГГц медленнее, чем настольная версия i9-13900K, но потребляет лишь 55 Вт, с максимумом до 150 Вт. В приведенных результатах тестов компания демонстрирует, как это работает.

111

На этот раз Erying запускает в общей сложности 8 моделей материнских плат серии HX: i5-13450HX, i5-13500HX, i7-13650HX, i7-13700HX, i7-13850HX, i9-13900HX, i9-13950HX и i9-13980HX. Цены начинаются от ~$267.

Intel представила 35 мобільних процесорів 13-го покоління з кількістю ядер до 24 та 16 процесорів для настільних ПК

Онлайн-курс "Тестування API" від robot_dreams.
Навчіться працювати з API на просунутому рівні та проводити навантажувальні тестування, щоб виявляти потенційні проблеми на ранніх етапах розробки.
Програма курсу і реєстрація

Источник: VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.


Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить