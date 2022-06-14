Monster Hunter Rise: Sunbreak, Exoprimal и DLC для Resident Evil Village — главные анонсы и трейлеры Capcom Showcase 2022

На мероприятии Capcom Showcase 2022 компания представила ряд обновлений для своих популярных игровых франшиз. Остановимся вкратце на этих проектах.
Monster Hunter Rise: Sunbreak
Capcom поделилась новым трейлером дополнения и подробно описала некоторые его механики и функции. Демо-версия Monster Hunter Rise: Sunbreak появится на Switch и ПК 14 июня.
Street Fighter 6
Новостей по этому проекту не было предоставлено, но позже в этом году компания намерена поделиться подробностями.
Capcom Fighting Collection
Коллекция из 10 классических файтингов выйдет 24 июня.
Capcom Arcade 2nd Stadium
Коллекция аркадных хитов выйдет 22 июля. Компания рассказала, что в неё войдут такие игры, как Saturday Night Slam Masters, Magic Sword, Black Tiger и Eco Fighters, а общее количество игр – 32. Пользователи смогут купить как весь набор, так и выбирать отдельные понравившиеся игры. При покупке любой базовой игры в подарок отдадут экшен-платформер SonSon.
Exoprimal
Capcom показала новый трейлер грядущего кооперативного шутера о динозаврах и больше рассказала о динамическом основном игровом режиме игры, типах целей, врагах, и новых экзокостюмах. Игра выйдет в 2023 году, а в июле этого года планируется запустить закрытый тест на ПК.
Dragon’s Dogma
Компания упомянула лишь о годовщине игры и грядущем трейлере, который выйдет 16 июня и расскажет «о том, как и чем стала Dragon’s Dogma».
Resident Evil Village
Resident Evil Village получает три DLC, которые приносят новую кампанию, дополнение Mercenaries и режим от третьего лица. Все они выйдут 28 октября вместе с Resident Evil: Re:Verse, которая изначально должна была выйти вместе с Village.
Resident Evil 4
Capcom показала лишь несколько фрагментов ремейка Resident Evil 4.
Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7
Capcom сообщила о выходе обновлений для Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Они стали доступны с 13 июня. Обновление для ПК вышло в тот же день.
Источник: comingsoon