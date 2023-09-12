Mortal Kombat 1 ─ трейлер к релизу перезапуска файтинга с новыми кровавыми фаталитами

За неделю до выхода игры Mortal Kombat 1 студия NetherRealm Studios опубликовала релизынй трейлер грядущего проекта. Он представляет собой смесь сюжетных фрагментов, кат-сцен и геймплейных поединков. Не обошлось без кровавых и жестоких фаталити.

4-минутный трейлер также демонстрирует некоторых бойцов и новые игровые механики. Например, в нескольких сценах видно привлечение камео-бойцов, а также RPG-режим «Вторжения».

«Это в нашей крови. Откройте для себя возрожденную вселенную Mortal Kombat, созданную Богом Огня Лю Кангом. Mortal Kombat 1 открывает новую эру культовой франшизы с новой боевой системой, игровыми режимами и фаталити!», ─ говорится в описании трейлера.

Игра Mortal Kombat 1 уже доступна для предварительного заказа, а ее релиз запланирован на 19 сентября. Покупатели премиум версии получат доступ к игре уже 14 сентября. Перезапуск известной серии файтингов выйдет на платформах ПК (Steam и EGS), PS5, Xbox Series и Switch.