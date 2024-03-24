Micron представила модули оперативной памяти DDR5-8800 на 256 ГБ

На мероприятии NVIDIA GPU Technology Conference (GTC) Micron продемонстрировала огромные модули памяти MCR DIMM DDR5-8800 на 256 ГБ. Эти модули разработаны для серверов нового поколения, в частности, с процессорами Intel Xeon Scalable Granite Rapids. Ранее компания объявила, что новые модули MCRDIMM на 256 ГБ проходят тестирование среди клиентов.

Micron показала большой 256 ГБ DDR5-8800 MCRDIMM, но также планирует предложить MCRDIMM стандартной высоты. Оба модуля MCRDIMM на 256 ГБ основаны на кристаллах DDR5 на 32 ГБ, но большой размещает 80 микросхем DRAM с обеих сторон модуля, тогда как стандартный использует пакеты 2Hi, что означает, что они греются немного больше из-за худшего рассеивания тепла. Модуль потребляет около 20 Вт, что неплохо, поскольку 128 ГБ DDR5-8000 RDIMM от Micron потребляет 10 Вт.

Память Multiplexer Combined Ranks (MCR) DIMM имеет двуранговые модули, которые дают возможность обоим рангам работать одновременно с помощью специального буфера. Буфер позволяет двум физическим рангам действовать так, будто они являются двумя отдельными модулями, работающими параллельно. Этим достигается удвоенная производительность за счет одновременного получения 128 байтов данных за такт. Буфер работает с собственным контроллером памяти по протоколу DDR5, на скорости, превышающей определенную стандартом, в данном случае 8800 МТ/с.

Обычно модули с двумя физическими рангами функционируют как единый модуль — когда центральный процессор (или контроллер памяти) получает данные из такого модуля, он ограничивается 64 байтами данных за раз. Модули MCRDIMM удваивают этот показатель, увеличивая производительность.

Учитывая, что Micron продемонстрировала свои модули MCRDIMM на GTC, организованном NVIDIA, вполне вероятно, что компания позиционирует эти продукты для серверов ИИ. Такие компьютеры, как правило, требуют огромного объема памяти для обучения, и новые модули большой емкости пригодятся. Процессоры Intel Xeon Scalable Granite Rapid имеют 12-канальную подсистему памяти с поддержкой двух модулей на канал. Используя модули MCRDIMM Micron на 256 ГБ, сервер на базе Granite Rapid может иметь 3 ТБ памяти DDR5 с помощью 12 слотов и 6 ТБ DRAM с помощью 24 слотов.

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Источник: Tom`s Hardware

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