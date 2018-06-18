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Moto C2, вероятно, станет очередным смартфоном под управлением ОС Android Oreo (Go Edition)
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Moto C2, вероятно, станет очередным смартфоном под управлением ОС Android Oreo (Go Edition)

Moto C2, вероятно, станет очередным смартфоном под управлением ОС Android Oreo (Go Edition)

На данный момент самыми бюджетными аппаратами бренда Moto являются модели Moto E, но вскоре это звание перейдет к смартфонам Moto C второго поколения, изображения которых мы видели в прошлом месяце. Новые данные указывают на то, что младшая модель Moto C2 с большой вероятностью станет очередным смартфоном под управлением ОС Android Oreo (Go Edition).

Прямого подтверждения пока нет, но появление устройства в базе данных Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) наталкивает именно на эту мысль. В частности, запись о грядущей новинке в FCC подтверждает, что она получит 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, у нынешней модели Moto C объем ОЗУ такой же, а встроенной памяти вдвое меньше.

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В целом эти параметры как раз для оптимизированной под бюджетные смартфоны ОС Android Oreo (Go Edition), которая предлагает облегченные версии приложений и сервисов, учитывающие ограниченные аппаратные возможности устройств и возможности сотовых сетей.

Емкость аккумулятора составит 2000 или 2100 мА•ч, а диагональ экрана, если судить по габаритам (147,88х71,22 мм) – от 5 до 5,2 дюйма.

Предыдущие изображения новинки указывали на поликарбонатный корпус, широкие рамки вокруг экрана и светодиодную вспышку у фронтальной камеры.

Судя по тому, что смартфон ранее прошел сертификацию в Европе и Азии, его официальный дебют состоится очень скоро.

Источник: Gizmochina

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