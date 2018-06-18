Moto C2, вероятно, станет очередным смартфоном под управлением ОС Android Oreo (Go Edition)

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На данный момент самыми бюджетными аппаратами бренда Moto являются модели Moto E, но вскоре это звание перейдет к смартфонам Moto C второго поколения, изображения которых мы видели в прошлом месяце. Новые данные указывают на то, что младшая модель Moto C2 с большой вероятностью станет очередным смартфоном под управлением ОС Android Oreo (Go Edition).

Прямого подтверждения пока нет, но появление устройства в базе данных Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission, FCC) наталкивает именно на эту мысль. В частности, запись о грядущей новинке в FCC подтверждает, что она получит 1 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. Для сравнения, у нынешней модели Moto C объем ОЗУ такой же, а встроенной памяти вдвое меньше.

В целом эти параметры как раз для оптимизированной под бюджетные смартфоны ОС Android Oreo (Go Edition), которая предлагает облегченные версии приложений и сервисов, учитывающие ограниченные аппаратные возможности устройств и возможности сотовых сетей.

Емкость аккумулятора составит 2000 или 2100 мА•ч, а диагональ экрана, если судить по габаритам (147,88х71,22 мм) – от 5 до 5,2 дюйма.

Предыдущие изображения новинки указывали на поликарбонатный корпус, широкие рамки вокруг экрана и светодиодную вспышку у фронтальной камеры.

Судя по тому, что смартфон ранее прошел сертификацию в Европе и Азии, его официальный дебют состоится очень скоро.

Источник: Gizmochina