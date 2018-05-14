Опубликованы первые изображения бюджетных смартфонов Moto C2 и C2 Plus

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За новыми смартфонами Motorola линеек Moto G6 и Moto E5, а также готовящейся моделью Moto Z3 Play, мы как-то упустили из вида еще одну грядущую новинку бренда, а точнее новинки. Речь о втором поколении доступных смартфонов Moto C, коих будет две модели – Moto C2 и Moto C2 Plus. В настоящее время появились их изображения.

Как видим, в целом дизайн выдержан в фирменно стиле. В то же время новые Moto C2 и Moto C2 Plus больше похожи на прошлогодние модели Moto E4 и Moto E4 Plus.

Дисплей должен сохранить привычное соотношение сторон 16:9 и широкие рамки со всех сторон экрана. Но это не должно удивлять, учитывая позиционирование этой линейки, как и пластиковый корпус или отсутствие USB-C. У младшей модели под дисплеем находится логотип Moto, тогда как у старшей на этом месте размещена кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев.

На передней панели фронтальная камера имеет собственную светодиодную вспышку, причем у обеих моделей.

Увы, пока нет никаких данных о характеристиках, цене и дате появления новинок в продаже.

Источник: hub.91mobiles