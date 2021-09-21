



Motorola анонсувала для Європи moto g60 — «ігровий» смартфон середнього сегмента. Новинка офіційно постачатиметься і в Україну — її продажі стартують у жовтні (точна дата не повідомляється).

Апаратний базис новенького moto g60 — торішній «ігровий» процесор Snapdragon 732G, який працює під керівництвом ОС Android 11. Екран Max Vision діагоналлю 6,8 дюйма та роздільною здатністю Full HD+ (IPS) підтримує частоту оновлення 120 Гц та HDR10. На задній панелі розташовано три камери: основна на 108 Мп (f/1.7, 1.4 мкм), ультраширококутний модуль на 8 МП (118°) та сенсор глибини на 2 Мп. Фронтальна камера на 32 Мп схована у круглому отворі по центрі екрана. Обсяг оперативної пам’яті становить 6 ГБ, а вбудованої флеш-памяті доступно 128 ГБ з можливості розширення карткою microSD до 1 ТБ.

Корпус виготовлений з пластику, сканер відбитка розташовано на правій грані, є NFC, а також батарея на 6000 мА·год (до 54 годин на одному заряді) та підтримка швидкої зарядки на 33 Вт.

Габарити moto g60 — 169,6×75,9×9,8 мм, а маса — 225 г.

В Україні moto g60 з’явиться в двох кольорах — Dynamic Gray та Frosted Champagne.

Ціни й старт продажу в Україні

moto g60 почне офіційно продаватись в Україні у жовтні за спеціальною промо-ціною 6 999 гривень період на етапі передзамовлень, тоді як регулярна його роздрібна ціна становитиме 7 499 гривень.