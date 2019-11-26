Motorola Razr 2019 может получить сенсорное управление с помощью датчиков по бокам смартфона





Около двух недель назад в США представили современную версию раскладушки Motorola Razr с гибким дисплеем. Несмотря на то, что устройство поступит в продажу только в январе следующего года, компания уже задумалась над его преемником. Будущая новинка может выйти под названием Razr 2, а недавно обнаруженный патент в базе данных сразу двух организаций даёт первое представление о внешнем виде смартфона и некоторых его особенностях.

В плане дизайна Razr 2 будет мало отличаться от своего предшественника. Смартфон получит тот же форм-фактор и гибкий дисплей, складывающийся внутрь, а на внешней стороне по-прежнему будет находиться дополнительный экран. Ключевой особенностью аппарата станет наличие системы сенсорного управления Side-Touch с помощью специальных датчиков, расположенных на боковых торцах (по четыре с каждой стороны). В описании говорится, что они служат в качестве виртуальных кнопок для управления некоторыми функциями устройства в зависимости от того, в каком состоянии находится смартфон.

Всего заявлено 20 функций для этих сенсоров, большинство из них будут выполняться, когда устройство разложено. В сложенном виде сенсоры, расположенные напротив друг друга, соприкасаются, образуя комбинированные датчики. Это позволяет выполнять другие действия. Кроме того, по замыслу производителя, система Side-Touch поддерживает жестовое управление. Изображения в патенте также намекают на наличие встроенного в основной экран сканера отпечатков пальцев и на скругления по обеим сторонам экрана подобно тому, как это реализовано в Huawei Mate 30 Pro.

Информации о сроках появления смартфона Motorola Razr 2 на текущий момент нет. Устройство, предположительно, представят осенью следующего года.

Источник: Gizmochina