«‎Моя работа в космосе окончена» — Сигурни Уивер говорит, что не вернется к роли Рипли в фильмах о «Чужих»

Сигурни Уивер многим запомнилась как уорент-офицер Эллен Рипли в новаторском научно-фантастическом фильме ужасов Ридли Скотта «Чужой‎», а затем повторила свою культовую роль в сиквелах «Чужие‎» Джеймса Кэмерона, «Чужой 3‎» Дэвида Финчер, «Чужой 4: Воскрешение» Жана-Пьера Жёне. И хотя всегда интересно наблюдать за тем, как звезды-ветераны обращаются к своим персонажам много лет спустя, Уивер отнюдь не заинтересована в возвращении к франшизе.

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Свою первую номинацию на «Оскар» актриса получила за работу в «Чужих» Кэмерона, который превратил тихий фильм ужасов в психологическом стиле в тотальную войну десантников против ксеноморфов. В конце концов Рипли осталась единственной, кто выжил после нападения инопланетян на корабль, а сама Уивер очень пришлась по душе режиссеру, что привело к их дальнейшему сотрудничеству.

Актриса признается в интервью Total Film, что было время, когда она думала о возвращении к роли – в частности в сиквеле Нила Блумкампа, о котором объявили в 2015 году, перенесли на 2017-й и в конце концов отменили. Сейчас Уивер признает, что пришла пора попрощаться с персонажем.

«Есть немало молодых актрис, которые возьмутся за такие роли. Очень хотела сняться у Нила, но этот корабль ушел. Моя работа в космосе завершена. Ридли Скотт и другие сделали Рипли женщиной, но не беспомощным существом. Считаю, что мне очень повезло. Это были мужчины, которые создавали образ с любовью и уважением к сильным женщинам», – говорит актриса.

Несмотря на «завершение работы в космосе», 73-летняя актриса продолжает сниматься в других франшизах. Уивер и дальше будет появляться как Кири (дочь Джейка Салли и Нейтири) в «Аватаре 3», а также повторит роль Даны Барретт в продолжении франшизы «Охотники за привидениями».